Lodskroen vil trække frokostkunder til hele året

Slagelse - 06. marts 2018 kl. 14:10

Det er nye tider i Bisserup. For fra marts har Lodskroen nemlig åbent for frokostspisende gæster. Hver dag fremover - undtagen i alt fem lukkedage - hele året rundt.

- Vi har valgt at åbne for frokost hver dag, fordi vi kan mærke, vi er begyndt at have rigtig travlt - vores overnatning er for eksempel fuldt booket seks måneder frem, fortæller Pia Løvesten, der ejer Lodskroen.

Hun har ejet kroen siden 2014, og driver den i dag som en klassisk familievirksomhed: Sønnen Sebastian er køkkenchef, datteren Sacha står for selve restauranten - og også Pias far hjælper til. I alt er der 10 faste ansatte på Lodskroen, fortæller Pia Løvesten.

- Det er første gang i kroens historie, at der bliver åbnet til frokost på hverdage uden for højsæsonen, fortæller kroejeren.

At holde frokoståbent om vinteren er ikke noget, man bare lige gør.

- Man kommer jo ikke bare lige hertil - enten skal man med en båd eller også er man er faret vild. Det er ikke, som da jeg havde restaurant ved Rådhuspladsen i København, hvor der altid kommer kunder forbi. Vi skal arbejde for hver en kunde, siger Pia Løvesten.

- Det tager lang tid at bygge op. Derfor handler det om at holde en vis standard og trække gæster fra hele oplandet hertil ved at give dem en oplevelse, de har lyst til at køre efter, siger Pia Løvesten.

Det mener hun at have gjort ved at lave buffet hver weekend både til aften og frokost med drikkevarer ad libitum.

- Og så laver vi jo en masse markedsføring blandt andet i nyhedsbreve og på Facebook - det er en fuldtidsstilling i sig selv at trække kunder til, fortæller hun.

De første to uger med det nye tiltag kører restauranten desuden med et favorabelt tilbud - også for at gøre opmærksom på den nye mulighed.

Formålet med at åbne Lodskroen op for frokostgæster hele året er en del af Pia Løvestens store ambition med stedet:

- Jeg håber at kunne gøre det til god en forretning, som mine børn kan overtage, når jeg ikke kan mere, slutter Pia Løvesten.