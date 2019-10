Se billedserie Sådan ser den sjældne isfugl ud. Formentlig er parret ved Seerdrup Å det eneste, der yngler i Slagelse Kommune.

Lodsejer: - Kommunen gør det svært for sjælden fugl at overleve

Slagelse - 14. oktober 2019 kl. 07:24 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nu har jeg i mange år beskæftiget mig med bevarelse af natur flere steder i verden. Så er det forstemmende at komme hjem og opleve, hvordan man behandler naturen her.

Det siger Henrik Juul-Nielsen, der bor på Kildevej 7 i Fårdrup, få hundrede meter fra Seerdrup Å, som han har jord ned til. Han er ikke tilfreds med, at kommunen fornylig har fældet flere træer ved åen og skåret grene af, der rakte ud over vandløbet.

Denne vedligeholdelse begrundes fra kommunens side med, at grene hænger så lavt, at de medvirker til, at der sker opstuvning af grøde i øen, hvilket fører til højere vandstand og oversvømmelse af marker.

- Men mange af de grene, som er skåret væk, hang altså så langt oppe, at vandet ville være løbet ud på marken, før det nåede op til dem. Men ved at skære grenene væk gør man forholdene vanskelige for kommunens måske eneste ynglende isfuglepar, siger Henrik Juul.

Han har udpeget isfugleparrets nøjagtige levested for Sjællandske, men efter aftale er der ikke taget billede af det, da for mange nysgerrige folk på stedet kan forstyrre den sjældne fugl, som der angiveligt kun er omkring 300 par af i landet, heraf langt hovedparten i Jylland.

Der er kun få par på Sjælland og Fyn.

- Isfuglen lever af fisk og insekter. Når den fanger fisk, er det meget nødvendigt for den at kunne sidde på en gren ikke for langt over vandspejlet, hvorfra den kan styrtdykke, når den ser et bytte. Skal den flyve for langt for at finde et godt sted at finde føde, kan den blive så udmattet, at den ikke kan overleve, fortæller Henrik Juul-Nielsen.

Han mener, at da Slagelse Kommune i dagene 16. 17. og 18. september gennemført endnu en vandløbsvedligeholdelse af Seerdrup å, skete det uden særlig hensyntagen til isfugleparret.

Ornitologisk Forening inde over sagen

Ifølge Henrik Juul-Nielsen fik han stoppet arbejdet. Kommunens udlægning af sagen er dog, at der er vist et særligt hensyn, og at der kun er fjernet grene, som har hængt så lavt, at de har betydning for vandføringen.

Vandløbsmedarbejder Henrik Poulsen fra Slagelse Kommune siger, at det er meget glædeligt, at man har en ynglende isfugl ved Seerdrup Å, og at man fra kommunens side gør meget for, at fuglen kan trives på stedet.

- Vore å-mænd er gået udenom stedet i forbindelse med oprensning, for ikke at forstyrre. Men det er en balancegang, for vi har også et hensyn at tage til vandafledningen i åen, siger Henrik Poulsen.

Han har sendt et billede til redaktionen af situationen før kommunens folk gik i gang med at fjerne et træ, der var væltet ned over vandløbet.

- Her var der nærmest opstået en dæmning, fordi grøde fra vandløbet satte sig fast omkring grenene, fortæller Henrik Poulsen.

Han siger videre, at fordi vandgennemstrømningen blev hindret grundet grene, som grøden satte sig fast i, steg vandstanden i åen.

- Det bevirkede, at vandet begyndte at gnave af brinkerne, og det materiale blev efterfølgende ført videre ned til de gydebanker af sten, som blev dækket til med sand og grus. Det har jo så den konsekvens, at fiskene ikke har noget sted at gyde, siger Henrik Poulsen.

Han siger videre, at kommunen har haft firmaet Niras til at gennemgå åen, og her har det vist sig, at dens evne til at lede vandet ikke var opfyldt. Derfor måtte man rense op og skære grene væk.

- Men vi prøver at tage hensyn til isfuglen, og har blandt andet ikke fjernet nogle grene på en lokalitet, hvor grenene ellers hænger ned tæt på vandspejlet, siger Henrik Poulsen.