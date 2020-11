Livsstilsmessen anno 2021 er aflyst. For mange mennesker samlet et sted går ikke længere, og det har foreningen Skælskør År 2000 nu taget konsekvensen af. Arkivfoto

Livsstilsmessen må i Covid-19´s navn springe et år over

Slagelse - 06. november 2020 kl. 06:13 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Den første søndag i marts har for mange i Skælskør gennem flere år været ensbetydende med at deltage i Livsstilsmessen i Skælskørhallen - enten som stadeholder eller som publikum, men det bliver der ikke noget af i år.

Årsagen er, som det næsten gælder alle aflysninger for tiden, Covid-19.

- Ja, det er rigtigt at vi i foreningen Skælskør År 2000 har taget beslutningen om at aflyse Livsstilsmessen, som ellers altid ligger den første søndag i marts, siger Pernille Kirkeskov-Hansen. Hun er formand i foreningen Skælskør År 2000, og aflysningen beror i følge hende på flere ting.

- For det første plejer folk allerede nu at skulle tilmelde sig, men med det smittetryk der er i øjeblikket, tror vi ikke, der er mange, der vil gøre det. Vi aner ikke, hvordan det hele ser ud til marts, men vi er nødt til at have tilmeldingerne ind i god tid - og det bliver svært, siger Pernille Kirkeskov-Hansen, der allerede til Livsstilsmessen i marts fik indtryk af, at flere blev væk på grund af frygt for Covid-19.

Der kommer hvert år omkring 1100 betalende gæster, og for første gang i mange år var der i foråret 200 færre gæster til messen, og allerede da hørte vi fra flere, at deres mænd eller koner ikke ville med på grund af frygt for coronavirus. Og der bliver sikkert mindst lige så mange til næste år, der stadig ikke tør komme i større forsamlinger, lyder det fra Pernille Kirkeskov-Hansen.

- Desuden bliver det meget vanskeligt at holde afstand - ja nærmest umuligt. Folk skal jo have lov at kigge ind på alle standene lige så længe de ønsker, og det bliver svært at holde mandtal på, siger Pernille Kirkeskov-Hansen, der også har skullet forholde sig til det økonomiske aspekt.

- Hvis ikke der kommer nok, såvel stadeholdere som gæster, så er det hverken godt for stadeholderne eller for overskuddet til Skælskør år 2000, understreger Pernille Kirkeskov-Hansen, der gør opmærksom på, at overskuddet fra Livsstilsmessen indtil videre hvert år er blevet brugt på at sikre god underholdning til Kulturel Folkefest i efteråret.

- Det er et stort arbejde at planlægge Livsstilsmessen, og hvis det hele så alligevel skal aflyses - og sker aflysningen sent, så vil vi have en masse udgifter til blandt andet annoncering, leje af hal og samtidig ingen indtægter, og det duer heller ikke, siger Pernille Kirkeskov-Hansen.