Elektriker Henrik Bollerup roser de nye elskabe, som han her er ved at montere, fordi skabene har lagt bedre plads at arbejde i, ligesom de ikke er så tunge. Foto: Helge Wedel

Livsfarligt stød undgås ved at afbryde strøm

- Vi skal være helt sikre på, at ingen ved en fejl slutter strømmen til, når vi arbejder med udskiftningen af elskabe, hvor spændingen er livsfarlig at komme i berøring med. Derfor sættes advarselsskiltet på, siger elektriker Henrik Bollerup.

- Vi gør alt for at afbryde hos så få kunder som muligt ved at lave midlertidige forsyningsveje til de fleste, men nogen må altså undvære strømmen i fire timer, siger Henrik Bollerup.

- Her om vinteren i regn og rusk kan det godt være lidt tungt, selv om vi kan sætte et telt op, men om sommeren er det et skønt arbejde at udskifte elskabe, siger Henrik Bollerup.