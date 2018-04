Se billedserie Søren Pape og Helle Blak svarede glædeligt på spørgsmål fra de mange fremmødte. Foto: Niklas Asp Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Livlig debat til politisk duel om ghettoplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livlig debat til politisk duel om ghettoplan

Slagelse - 19. april 2018 kl. 08:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Niklas Asp Nielsen

Den politiske bane var kridtet op, da formand for børne- og ungeudvalget, Helle Blak (SF), duellerede med Justitsminister, Søren Pape (K), om regeringens »ghettoplan«.

Planen indeholder 22 »handlingspunkter« og lægger blandt andet op til, at der ingen ghettoer skal være i Danmark i 2030 - de skal renoveres eller rives ned.

Yderligere skal kriminalitet straffes hårdere i udsatte boligområder, og der er flere økonomiske elementer i pakken, der kan påvirke familier i socialt belastede boligområder.

Helle Blak havde hjemmebanefordelen på Skælskør Bibliotek, hvor både lokale ungdomspartier og en stor skare af borgere var mødt op.

Flere fik mulighed for at stille de to politikere spørgsmål, og der var ingen to-fods tacklinger eller røde kort i en saglig politisk duel.

Til at styre slagets gang var Palle Dybdal valgt til ordstyrer. De to politikere fik hver et kvarters oplæg, efter Palle Dybdal fløjtede »kampen« i gang klokken 19.00.

Søren Pape lagde vægt på, at man bliver nødt til at anerkende de udfodringer, man står med i ghettoerne.

Justitsministeren kaldte de 22 punker for en konkret »handlingsplan«, hvor blandt andet en øget politiindsats skal være med til at dæmme op for kriminaliteten.

- De banditter, som laver balladen, skal ikke have lov at sætte dagsordenen, alle skal have mulighed for at bo i de her områder, lød det fra Søren Pape.

Da Helle Blak tog ordet, var hun meget eksplicit omkring, at retorikken ikke skal bero på »os og dem«.

Hudfarve, religion og etnicitet skal ikke være omdrejningspunktet i den offentlige debat.

- Der bliver tit tegnet et dystert billede af, hvor forskellige vi er, i stedet for det gode budskaber, folk med anden etnisk baggrund er vores medborgere, sagde Helle Blak. Hun lagde vægt på, at det blandt andet er vigtigt med mere uddannelse på gadeplan.