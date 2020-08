Se billedserie Liverpool vandt i år det engelske mesterskab for første gang i 30 år. Foto: Redmen Family

Send til din ven. X Artiklen: Liverpool-fans får eget stamsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Liverpool-fans får eget stamsted

Slagelse - 21. august 2020 kl. 11:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens hymnen »You'll never walk alone«, der klæber til Liverpool, måske hos nogle fodboldfans lyder som en skrabende gaffel på en tallerken eller negle ned ad en tavle, udgør den modsat sød musik i ørerne hos så mange lokale Liverpool-supportere, at det nu giver mening at få et stamsted i Slagelse.

Jonas Højland, der er inkarneret fan og i øvrigt har et billede hængende på væggen i privaten, der forestiller stadionet Anfield Road, har arbejdet ihærdigt, og nu synes det sikkert, at beværtningen Woody i Skovsøgade i Slagelse bliver arena for klubbens tv-transmitterede kampe i fremtiden.

- Jeg flyttede til Slagelse i efteråret, og siden da har jeg ledt efter et sted, siger den 29-årige fan, der i samme forbindelse har fået grønt lys til at oprette en lokal gruppe med tilknytning til det store fanfællesskab »Redmen Family«.

Sidstnævnte engagerer over 40.000 fans i Danmark.

- Liverpool har aldrig været bedre, og der er virkelig kommet mange fans til de senere år, siger iværksætteren Jonas Højland, der til dagligt arbejder i københavnsområdet.

Altid åbent på kampdage Beværtningen, der ejes af Nich Bagger, vil holde åbent, hver gang Liverpool betræder grønsværen. Også på tidspunkter, hvor Liverpools kampe måtte blive spillet uden for ordinær åbningssted.

Oprettelsen af gruppen på Facebook, der har navnet »Redmen Family Slagelse«, sker som led i en massiv stigning i antallet af fans. Både i Danmark og omkring os.

Samtidig er der så stor opbakning til klubben, at netop Jonas Højland spurgte stifteren af den store gruppe, Clark James, til endnu en gruppe specifikt for fans i Slagelse. Og det tog man hjerteligt imod, lyder det fra netop Clark James.

Kom til infomøde Som skrevet har Jonas Højland søgt siden efteråret, og det er først for ganske nylig, at aftalen med Woody kom i hus.

- Jeg fandt stedet via Google og tog kontakt for en halvanden måneds tid siden. Det er dejligt, det er lykkedes, siger han og tilføjer, at billedet, hvor pubber, barer og andre beværtninger går sammen i sådanne fællesskaber, ses flere steder i landet.

Der er infomøde om tiltaget lørdag 22. august klokken 16. Det finder sted på netop Woody.