Lirekassemusik og chokolade glædede i ensom tid for ældre

Sådan lød det med munter røst fra tidligere tømrermester og nuværende lirekassemand Viggo Andersen, da han sang og spillede på lirekasse for ældre i Teglværksparken lørdag.

Sammen med datteren Annasara gik han rundt med sin lirekasse fra dør til dør, hvor der sad ældre mennesker, som nu i snart lang tid har været mere eller mindre isolerede, fordi de ikke længere kan gå over og spise eller deltage i diverse aktiviteter.

Viggo Andersen og Annasara var ledsaget af centrets leder Jørgen Andersen, der også er formand for kommunens kulturudvalg.

Han trak et rullebord belæsset med små papirsposer, som indeholdt gaver i form af chokolade og en lille påskehilsen, der enten blev givet til de omkring 60 ældre eller stillet udenfor dørene de steder, hvor der ikke blev lukket op.

Dder tidligere har optrådt i aktivitetscentret for forsamlede ældre ved forskellige lejligheder.

Initiativet til at give de ældre en opmuntring kom fra Jørgen Andersen og hans souschef, men Viggo Andersen og Annasara var mere end klar, da de blev spurgt, om de kunne komme.

- Vi havde faktisk lige siddet og snakket om, at det kunne være en god idé at spille for nogle af de ældre i Vemmelev, som sidder rundt omkring, mens alle aktiviteter er lukket ned, fortæller Viggo Andersen.