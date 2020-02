21-årige Line Marie Christensen fra Slagelse har været med til at udvikle en ny app, der skal forhindre særligt unge i at udføre selvskade - selv kender hun nemlig alt til at skade sig selv.

Send til din ven. X Artiklen: Line Marie skar i sig selv: Nu har hun været med til at udvikle app som hjælp til andre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Line Marie skar i sig selv: Nu har hun været med til at udvikle app som hjælp til andre

En ny app skal forhindre selvskade særligt blandt unge. Et initiativ fra Psykiatrien Region Sjælland, der nu er nomineret til en pris. Brugerne - de selvskadende - har nemlig selv været med til at udvikle appen. Èn af dem er 21-årige Line Marie Christensen fra Slagelse.

Slagelse - 14. februar 2020 kl. 09:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Mens jeg gjorde det, oplevede jeg den vildeste ro. Alt slukkede. Alt lukkede ned. Og jeg skulle pludselig kun koncentrere mig om at trække vejret.

21-årige Line Marie Christensen fra Slagelse var bare 14 år, da hun for første gang skar i sig selv for at slukke for de følelser, der ellers fyldte hende med uro. Ligesom cirka 15 procent af alle danske unge, har hun på den måde lidt af en selvskadende adfærd.

Men nu skal en ny app gøre livet for både hende og alle andre, der skader sig selv, nemmere.

Appen »SAFE«, der er udviklet af blandt andre Psykiatrien Region Sjælland og Psykiatrisk Forskningsenhed i Slagelse, er blandt fem nominerede til Danske Regioners »Årets Borgerinddragende Initiativ 2020«.

For brugere som Line Marie Christensen har selv været med til at udvikle appen.

Handler om at flytte fokus - For mig handler det om kontrol. Ofte når jeg skar i mig selv, gjorde adrenalinen, at jeg ikke engang mærkede smerten. Og det var heller ikke den, jeg søgte. Jeg søgte følelsen af at handle. At forsøge at gøre noget, fortæller hun i dag.

Det er et år siden, at Line Marie Christensen, som har diagnosen paranoid skizofreni, skar i sig selv for sidste gang. Gennem lange lister og såkaldte »krisekort« er det nemlig lykkedes hende at flytte fokus fra de svære følelser og stemmer, der fortæller hende, at hun skal gøre skade på sig selv. Artiklen fortsætter efter billedet...

Arrene på venstre skulder minder 21-årige

Line Marie Christensen om den første gang,

hun skar i sig selv. For sidenhen har hun

ligesom cirka 15 procent af alle unge brugt

selvskade til at flygte fra de følelser, der

var svære. Foto: Fleur Sativa



- Men jeg har aldrig sagt til mig selv, at »det her er sidste gang, jeg skærer«. Og det siger jeg stadig ikke. For det er ikke måden, som jeg stopper på. Jeg stopper ved at sørge for, at jeg ikke har behovet mere, forklarer hun.

- Så i stedet for at skære i mig selv, kan jeg gøre rent, løbe en tur eller se en film. Alt, der kan flytte fokus. For hvis jeg ligger mig på sofaen med mine følelser, så ved jeg, hvor det ender, uddyber Line Marie Christensen.

Naturlyde og meditation På samme måde er »SAFE« derfor en app, der gennem 32 beroligende metoder skal hjælpe den selvskadende med at flytte fokus, skabe ro og give alternative handlemuligheder. Så svære følelser ikke ender i selvskade.

For eksempel kan man i appen lytte til beroligende musik med lyde fra naturen, blive guidet til en omgang åndedrætsmeditation og finde spil, der kan spilles direkte på mobiltelefonen.

Og for Line Marie Christensen betyder det netop noget, at værktøjerne findes på en app. Før i tiden havde hun nemlig ikke altid lyst til at tage sine krisekort frem, hvor andre kunne se det. Artiklen fortsætter efter billedet...

Appen »SAFE« skal hjælpe til at flytte fokus,

så svære følelser ikke ender ud i selvskade.

Foto: Fleur Sativa



- Nu kan jeg siddde i bussen og lade som om, at jeg er på Facebook. Så når jeg tager min telefon op og åbner appen, så forbinder andre det ikke med, at jeg er syg eller har brug for hjælp, forklarer hun og uddyber:

- Jeg ved jo egentlig godt, hvad jeg kan gøre i stedet for at skade mig selv. Men det har bare altid fungeret rigtig godt at kunne tage det frem fysisk og sige: »Nu tager jeg det fra en ende af, og så håber jeg på, at der er noget, der virker«

En hjælp til at skabe dialog Men appen, som er udviklet i et samarbejde med blandt andre Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) samt behandlere, patienter og pårørende fra sengeafdelinger i Psykiatrien Syd, skal også hjælpe både pårørende og sundhedsprofessionelle.

Ved at trykke på knappen »Jeg vil gerne hjælpe«, kan man i appen derfor finde frem til metoder, som skal være en hjælp til at skabe dialog mellem den selvskadende og de pårørende.

Ifølge projektleder Lene Berring fra Psykiatrien Region Sjælland er planen derfor at udbrede appen til gymnasier, andre uddannelsesinstitutioner og forældre.

Noget, som Line Marie Christensen godt kunne have brugt, da hun var 14 og begyndte at skade sig selv.

- Jeg havde det rigtig dårligt, og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle bede om hjælp. Derfor var jeg desperat for at gøre noget. Jeg vidste bare ikke, hvad »noget« var. Og så endte jeg med at skære i mig selv, fordi jeg var villig til at gøre hvad som helst for at få det bedre, fortæller hun.

- Havde jeg haft appen allerede dengang, havde jeg kunne forsøge andre ting. Og jeg er sikker på, at det havde hjulpet mig lang tid før - også i forhold til at kunne snakke med nogen om det, slår Line Marie Christensen fast.

FAKTA Det er Danske Regioner, der står bag prisen »Årets Borgerinddragende Initiativ 2020.«

Der er fem nominerede, to projekter fra Region Hovedstaden, to fra Region Nordjylland og så SAFE-appen fra Region Sjælland.

Prisen uddeles til Danske Regioners generalforsamling den 2. april.