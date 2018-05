Efter intet mindre end 49 år i Sparekassen Sjælland-Fyn på Svanetorvet i Skælskør gik Linda Kjærulff Møller onsdag på pension.Foto: Mette Kjær Nielsen

Linda havde sidste dag i sparekassen efter 49 år

Det myldrede ind med kunder i Sparekassen Sjælland-Fyn denne onsdag. Men hovedparten havde ikke bankforretninger at ordne. De kom for at sige pænt farvel til Linda Kjærulff Møller, der har været ansat i sparekassen på Svanetorvet i 49 år, heraf de seneste syv år som kundemedarbejder.

Officielt går Linda først på pension den 1. august, men hendes sidste arbejdsdag var denne onsdag, og der var gjort klar til kage- og kaffebord for de fremmødte hele dagen.

- Jeg havde slet ikke regnet med, at der ville komme så mange. Det er helt overvældende, siger en berørt Linda Kjærulff Møller.

Sin første arbejdsdag havde Linda Kjærulff Møller den 1. august 1969 i hvad der dengang hed Skælskør Bank.

- Jeg ville egentligt gerne have været lærer, men mine forældre synes, jeg skulle ud at tjene nogle penge og mente at et bankjob ville være godt - og det har det heldigvis også været, fortæller Linda Kjærulff Møller, der har været særligt glad for sine kollegaer og arbejdet med kunderne.

Det er dog en helt anden bankverden, hun nu forlader, end den hun trådte ind i for 49 år siden.

- Der er virkelig sket meget, siden jeg startede. Det er særligt det teknologiske. Da jeg startede skrev vi alt i hånden og havde ingen edb-maskiner. I dag er alt digitalt, siger hun.

Siden Linda startede er Skælskør Bank blevet opkøbt og gået ned med Max Bank, for så at genopstå som en del af Sparekassen Sjælland, der nu hedder Sparekassen Sjælland-Fyn. Så på én gang har hun arbejdet hele sit arbejdsliv i én og fire banker.

- Der er mange ting, jeg altid vil huske. Mange gode og positive ting. Men vi havde også nogle hårde år med meget usikkerhed under finanskrisen. Jeg er meget glad for at det er vendt og at jeg kan slutte, mens det går godt, siger Linda Kjærulff Møller, der i dag er 65 år gammel og nu er klar til at bytte arbejdslivet ud med sit otium, hvor der dog bliver nok at se til.

Linda er gift med Per Møller, og sammen har de tre voksne børn og tre børnebørn, som der skal blive mere tid til nu.

- Jeg har tænkt, at jeg vil være frivillig hjælper på Skælskør Skole, og så vil jeg dyrke mere motion, gå en masse lange ture og se mine børnebørn noget mere, siger Linda Kjærulff Møller inden hun igen bliver mødt af nye gæster, der kommer med gaver og blomster.