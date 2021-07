Se billedserie Ofte kan man møde Lille Kirsten (t.h.) på markeder rundt omkring, hvor hun har en salgsbod med afrikansk håndarbejde, som hun sælger til fordel for skolebørn i Gambia. Et land som hun har besøgt over tyve gange. Arkivfoto: Solveig Hansen

Lille fødselar med stor fylde

I dag, lørdag den 3. juli, fylder Kirsten Rønhoff Hansen 70 år. Hun er som dværg beviset på, at livets værdi ikke kan gøres op i centimeter.

Slagelse - 03. juli 2021

Med sine kun 110 centimeter i højden er tilnavnet Lille Kirsten ikke ramt helt forbi. Og det er da også det navn, som de fleste i Skælskør og omegn vil forbinde med Kirsten Rønhoff Hansen.

Hun blev født dværg, og selv om »hele livet ikke har været lutter lagkage«, som hun selv formulerer det, så besluttede hun sig tidligt for, at leve et så normalt liv som muligt med både skolegang, uddannelse og job. Ganske vist har der undervejs været nødvendige hensyn at tage på grund af det fysiske handicap, men ellers har Kirsten stædigt insisteret på, at alt kan lade sig gøre - også som dværg.

Her og der og alle vegne I 25 år arbejdede Kirsten Rønhoff Hansen som sagsbehandler i det tidligere Skælskør Kommune, men derudover har hun haft involveret sig i et væld af foreningsarbejde. Blandt andet har hun engageret sig i Dansk Handicap Forbund, hvor hun tilbage i 1975 blev en del af den lokale Korsør/Skælskør-afdeling - først som kasserer og siden hen som formand. En post hun besidder den dag i dag.

Andelsforeningen Gartnerhaven II, har også haft glæde af hende som formand i ti år, og her er hun, efter en pause på fem år, efterfølgende fortsat som en del af bestyrelsen. Også bestyrelsen for Danske Handicaporganisationer i Slagelse har Lille Kirsten som en del af holdet, og det samme har Kostrådet i Slagelse Kommune via Danske Handicap Organisationer, Slagelse Afd. I Dværgeforeningen har hun i mange år være intern revisor. Med andre ord har Kirsten Rønhoff Hansen sat sit tydelige lokale præg på flere fronter.

Ved siden af alt det har Kirsten også fundet tid til både bankospil, porcelænsmaling og rejser. Og netop med henblik på rejser, så vil mange kende Kirsten Rønhoff Hansen fra hendes store engagement i Gambia, som hun for flere år siden tabte sit hjerte til, og som hun har besøgt over tyve gange.

Et engagement, der har ført til, at hun er formand for en arbejdsgruppe med navnet Støt børn i Gambia.

I den forbindelse tager hun ofte ud og holder foredrag om sine mange rejser til landet, ligesom hun ved flere lejligheder stiller op med salgsboder for at sælger afrikansk håndarbejde med sigte på at tjene penge til hjælp til netop skolebørn i Cambia.

Også hendes liv som dværg fortæller hun gerne om ved foredrag.

En ægte heltinde I 2014 blev Kirsten Rønhoff Hansen udnævnt Hverdagens Helt. En pris som Hans Prammann dengang stod bag.

- Kirsten har både livsvilje, gåpåmod og udholdenhed. Hun er glad og utrolig optimistisk. Alt dette indeholder Lille Kirsten trods sit fysiske handicap som dværg, stod der dengang i den ene ud af to indstillinger af Kirsten Rønhoff Hansen, der blev indstillet af både Bente Møller og Irene Christiansen.

En filmrolle er det også blevet til for Kirsten Rønhoff Hansen, der spillede en synsk dame i et afsnit af Ole Bornedals tv-serie fra 1996 om »Charlot og Charlotte«.

Derudover har hun deltaget i et talkshowet »Kæmper og dværge« med Synnøve Søe som vært, et par dokumentarprogrammer på tv og i bogen »Anderledes mennesker« af Sten Lange.

Et positivt sind - Jeg har trods et stort fysisk handicap levet et så normalt liv som muligt. Jeg har kørekort og ejet både egen lejlighed og eget hus. Jeg har rejst meget, og jeg har haft mange gode oplevelser. Selvfølgelig har livet ikke været lutter lagkage, men jeg vælger at huske de positive ting, siger Kirsten Rønhoff Hansen, der har nået mere end de fleste trods sine langt færre centimeter.