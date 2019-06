Se billedserie Dalmose Gruppens formand, Jens Brandbyge Jørgensen, til venstre, og Torben Levring fra Brugsens bestyrelse og byens boliggruppe, havde masser af budskaber til manden i midten, borgmester John Dyrby Paulsen. Foto: Per Vagnsø

Lille by vil have flere boliger

Slagelse - 21. juni 2019

På sin turné rundt i Slgelse Kommunes lokalområder nåede borgmester John Dyrby Paulsen (S) til Dalmose, hvor han både var på besøg i brugsen, i hallen og på Atkærcentret. Her mødte han flere af de aktive borgere, der gerne ser, at byen udvikler sig og ikke mindst, at der bliver bygget nye boliger, og så fik han et indtryk af et lokalområde, som er på rette vej.

- Fra at være en døende by i provinsen, er vi en by i rivende udvikling, lød det fra Dagli'Brugsens formand, Per Bjerre, da han sammen med uddeler Søren Orthmann, formand for Dalmose Gruppen, Jens Brandbyge Jørgensen, og den lokale boliggruppes Povl Bek Pedersen og Torben Levring fik besøg af John Dyrby Paulsen i brugsen.

Borgmesteren blev præsenteret for den idé, der er opstået lokalt om at bygge boliger på et 2,5 hektar stort område nær skolen.

Boliggruppen forestiller sig et byggeri, som både kan omfatte boliger til dem, der vil flytte, når børnene ikke længere bor hjemme, og familieegnede boliger.

- Hvorfor ikke beholde borgerne i området, når børnene er flyttet hjemmefra. Der er en gruppe af folk, der flytter væk. Ikke fordi de vil, men fordi de ikke kan finde noget her, sagde Jens Brandbyge Jørgensen.

I øjeblikket er der blot fire huse til salg i Dalmose.

- Vi er nødt til at gøre noget for at holde liv i vores by, supplerede Per Bjerre.

Boliggruppen har været i kontakt med HJ Huse, som - eventuelt efter oldekolle-opskriften fra Vemmelev - er interesseret i at bygge i byen, og i den forbindelse havde de lokale et konkret ønske til borgmesteren: At dem, der eventuelt investerer i et byggeri, kan få lov at vente med at betale tilslutningsbidrag, til boligerne er solgt, og det lovede John Dyrby Paulsen at tage op med SK Forsyning.