Lige nu: Stor redningsaktion ved Storebæltsbroen

Kort før klokken 14 blev det anmeldt, at en bil var standset på højbroen, hvorefter en person var hoppet ud. Bilen var på vej mod Fyn. Det er uvist, om den springende person er en mand eller kvinde.

- Jeg kan bekræfte, at vi er tilstede ved broen i forbindelse med en mulig drukneulykke, men mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, siger Henrik Karlsen til sn.dk.

Indsatsleder Jens Quitzau oplyser til Sjællandske, at der er sydgående strøm i Storebælt.

Samtidig blæser en frisk sydvestlig vind i den modsatte retning, hvilket kan gøre det svært at udregne, hvordan personen bevæger sig, hvis vedkommende fortsat befinder sig i overfladen.

Fra Odense ankom dykkere til revspidsen, hvor to dykkere gjorde sig klar.

I Falcks redningsbåd er der tre personer. Båden blev sat i vandet fra Flådestation Korsør blot få minutter efter alarmen lød, hvorfor den hurtiggående båd på kort tid var ude under højbroen for at søge efter personen.