For tredje år i træk har Slagelse Kommune afholdt talentforløb for elever i 7. til 9. klasse. Forløbene er en succes, der giver eleverne mulighed for at møde andre »nørder« med samme interesse som dem selv. Noget, blandt andre 12-årige Albin Vogel oplevede, da han deltog i forløbet »Poetry Slam på tysk«.

Lige børn leger bedst: Talentforløb for elever er en total succes

Slagelse - 07. december 2019 kl. 11:26 Af Fleur Sativa

- Det var fedt at møde nogle, der rent faktisk har de samme interesser som mig. Og at jeg kunne snakke med dem - endda på flydende tysk.

Ordene kommer fra 12-årige Albin Vogel, der går i 7. klasse på Antvorskov Skole i Slagelse. Hans far kommer fra Tyskland, og derfor elsker han at »nørde« sproget, som han selv siger.

Og lige præcis det fik han mulighed for, da Slagelse Kommune for tredje år i træk afholdte talentforløb, hvor inddelingen af elever ikke foregår efter hverken alder eller klassetrin - men derimod efter, hvem der har de samme interesser.

I år deltog således 175 elever med særlige interesser i hold sammensat på tværs af alle skoler med overbygning fra 7. til 9. klassetrin i Slagelse Kommune.

Og det til stor succes, lød det fra blandt andre 12-årige Albin Vogel:

Virksomhedsøkonomi I Slagelse Kommune har elever i år kunne deltage i 13 talentforløb: - Fordi vi alle har den samme interesse, skal man ikke hele tiden høre på det der: »Åh, nu igen«, når man begynder at snakke. For her er alle begejstrede for tysk. I min almindelige klasse har jeg aldrig oplevet sådan noget, fortæller han og uddyber, at talentforløbet af den grund også har givet bedre ro til at fordybe sig:

- Der er mere stille i klassen, fordi alle er koncentrerede. Så jeg kan høre mere. Og så hjælper alle hinanden, fordi det interesserer os, forklarer Albin Vogel.

Lidt sjovere at lære Formålet med talentforløbene er på den måde altså ikke kun at give eleverne mulighed for at møde andre unge med samme interesse som dem selv, men også at udfordre dygtige elever fagligt indenfor et emne.

Det fortæller Trine Rose, der er specialkonsulent i Center for Børn og Unge.

- Vi afholder de her talentforløb, fordi vi gerne vil gøre en ekstra indsats for de elever, der er særligt dygtige eller har en særlig interesse indenfor et felt. Og så synes vi, at det er vigtigt at give dem en mulighed for at fordybe sig og grave sig ned i nogle ting, forklarer hun.

Men også her spiller det sociale aspekt ind. Det bliver nemlig lidt sjovere at lære, hvis man gør det sammen med andre, der deler samme glæde, fortæller Trine Rose:

- Der kan godt nogle gange rundt i de enkelte klasser sidde nogle elever, som synes, at et eller andet er meget spændende. Nogle gange kalder man dem »nørderne«, og det kan være svært for dem at finde andre, der synes, det samme er spændende. Og så falder de måske lidt udenfor, men det gør de ikke her, understreger hun.

13-årige Emil: - Nu ved jeg, at jeg vil være tømrer Talentforløbene har således bestået af to til fem undervisningsdage, som alle er foregået på enten ZBC, Slagelse Gymnasium og UngSlagelse med deres undervisere, hvor eleverne blev tilknyttet efter talentforløb.

Så hvis man for eksempel som elev deltog i talentforløbet »Byggeri og konstruktioner«, blev man tilknyttet ZBC. Noget, 13-årige Emil Vilumsen fra 7. klasse på Vemmelev Skole gjorde.

Efter årets talentforløb har han derfor fået nye venner med den samme interesse som ham selv. Men forløbet har også givet ham andet med hjem. I dag er han nemlig helt sikker på, at han skal uddanne sig til tømrer.

- Jeg har altid godt kunne tænke mig at være tømrer, fordi min morfar er det. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at prøve det, så jeg kunne se, om det var noget for mig. Og det ved jeg nu, at det er, fortæller Emil Vilumsen.