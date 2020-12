Se billedserie Coronasikkert bag sit vindue i sin ældrebolig i Teglværkscenteret nød Ruth Hansen luciaoptoget og julesangene. Foto: Thomas Olsen. Foto: Thomas Olsen

Lidt har også ret og giver god julestemning

- Det er alletiders. Det giver en rigtig god julestemning.

Slagelse - 16. december 2020 kl. 09:34 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

75-årige Erik I. Madsen har siden i sommer boet i en af ældreboligerne ved Teglværkscenteret. Sammen med de øvrige beboere oplevede han et stemningsfyldt og ikke mindst coronasikkert luciaoptog udført af ni piger fra 4. klasse på Helms Skole under ledelse af Lene Borup. Erik I. Madsen håber at kunne få lov at fejre juleaften med sin datter i København, men han er ikke sikker på at det lader sig gøre, hvis fortsatte høje smittetal medfører nye restriktioner som begrænsning i rejser mellem byer og landsdele i Danmark.

Mangeårig tradition Helms Skole har en mangeårig tradition med at gå mange luciaoptog med langt over 20 piger fra både 4. og 5. klasse. Optog på blandt andet plejecentre og tilsat julens velkendte sange. Men i år har corona som med stort set alt andet også reduceret muligheden for at udbrede julestemningen fra de syngende hvidklædte skoleelever.

Luciaoptoget udendørs forbi ældreboligerne i Teglværkscenteret bliver derfor det eneste i år. Grundet forsamlingsforbud med mere end ti med deltagelse af blot ni piger og Lene Borup. Lidt har dog også ret. For både sang og optog gav i den grad stemning og lyste op i den ellers rekordmørke december. Foruden luciaoptaget fik de ældre udleveret hjemmebagte vaniliekranse, så også smagen af jul kunne mærkes.

Mere musik lørdag. Beboerne omkring Teglværkscenteret kan allerede nu på lørdag den 19. december kl. 10.30 se frem til mere musikalsk underholdning og julegodter. Lise Friberg fra akivitetscenteret oplyser, at det er Viggo Andersen med lirekasse og hans datter Annasara med sang, der vil gå rundt og underholde beboerne. Centerrådet sørger for at uddele en lille julepose med lidt sødt til ganen og en jule-CD fra Slagelsekoret.

Senere lørdag klokken 13.30 foregår det samme ved ældreboligerne omkring Borgergade 31 i Vemmelev, hvor Jytte Knuth hjælper med at dele juleposerne ud til de ældre.