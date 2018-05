Se billedserie Vejret var perfekt fredag aften, men det kneb lidt med publikumsdeltagelsen. Foto: KIM BRANDT

Lidt famlende majfest kolliderede med kransenedlæggelse

Alle synes, at der bør ske noget mere i bymidten. Fredag eftermiddag og aften gjorde flere forretninger et ihærdigt forsøg - blandt andet gennem en koncert med nogle af de dygtige elever fra Slagelse Musikskole, et modeshow med flotte piger og ditto tøj samt tilbud fra flere forretninger, som i dagens anledning holdt ekstra åbent til klokken 21.

Hvad arrangørerne måske ikke havde tænkt på var, at netop datoen den 4. maj er meget speciel for især mange ældre borgere.

Det er her, hvor der blandt andet var kransenedlæggelse klokken 19.15 ved Frihedsmonumentet foran Sct. Mikkels Kirke til ære for dem, der faldt i modstandsbevægelsen.

Ærlig talt virkede det en smule malplaceret at have modeshow på Nytorv et par hundrede meter væk - og samtidig en følelsesladet ceremoni ved Frihedsmonumentet.

Arrangørerne af majfesten burde have indindtænkt kransenedlæggelsen i arrangementet. Begge dele har sin berettigelse, men måske man fremover kan lave et arrangement, som forener de to ting, hvis majfesten igen falder på den 4. maj.