Det er nemmere at være butik på en gågade end i et center, efter kravet om brug af mundbind er skærpet til at gælde alle offentlige steder, lyder det. I Slagelse er der for eksempel både en Matas her på Nytorv og i Vestsjællandscentret. Ved førstnævnte kan man kigge butiksvinduer og på gadevarer uden brug af mundbind - men det må man ikke i sidstnævnte. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Lider under nye krav: »Det er ubehageligt« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lider under nye krav: »Det er ubehageligt«

Efter skærpet krav om brug af mundbind oplever flere butikker et fald i antal kunder. I Vestsjællandscentret i Slagelse mener man at være hårdere ramt end byens gågade. Mundbindet er »ubehageligt«, lyder forklaringen.

Slagelse - 20. november 2020 kl. 08:23 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Du må tage det af, når du sætter dig hos frisøren eller skal drikke en kaffe. Men mundbindet - eller visiret - har siden torsdag den 29. oktober været et krav på alle indendørs steder med offentlig adgang.

Det gælder blandt andet i butikker og i shoppingcentre. Heriblandt Vestsjællandscentret i Slagelse, som oplever, at det øgede krav skræmmer kunderne væk.

- Dem, der normalt kommer for at ose, de er her ikke i samme omfang, som de plejer. For mange synes, at mundbindet er ubehageligt, fortæller centrets markedsføringschef, Jane Dahl.

Hun mener, at butikkerne i Vestsjællandscentret af den grund er hårdere ramt af det skærpede krav om brug af mundbind, end butikkerne i byens gågade er.

Færre kunder - i kortere tid - Jeg hører fra de butikker, der er en del af en kæde, at bybutikkerne generelt klarer sig bedre, end centerbutikkerne gør. Så der er en forskel. Det er helt tydeligt, siger Jane Dahl.

"De har brug for at tage mundbindet af en gang imellem."

- Jane Dahl, markedsføringschef, Vestsjællandscentret - Jane Dahl, markedsføringschef, Vestsjællandscentret Markedsføringschefen peger blandt andet på, at kunder i centret skal have mundbind på »fra start til slut«, når de shopper. Men på gågaden kan de tage mundbindet af, når de for eksempel kigger på gadestativer eller går fra butik til butik.

Af samme grund er de shoppende kunder i centret der heller ikke ret længe ad gangen, siger Jane Dahl.

- De (kunderne, red.) har brug for at tage mundbindet af en gang imellem. Og her i centret kan de altså kun tage det af, når de sætter sig ned for eksempelvis at spise og drikke, forklarer hun.

Mundbindet kan for eksempel opleves ubehageligt, hvis det får brillerne til at dugge, eller hvis man oplever åndenød. Af samme grund er blandt andre personer med vejrtrækningsbesvær undtaget kravet.

»De har det varmt« Ubehaget fortæller kunderne blandt andet om i herretøjsbutikken Sams, hvor Malthe Robdrup er butikschef. Butikken er en del af en kæde, og her genkender man billedet af, at centerbutikkerne har det sværere end de butikker, der ligger placeret i en gågade. Artiklen fortsætter efter billedet...

I Sams i Vestsjællandscentret har butikschef Malthe Robdrup selv iført sig mundbindet. Foto: Fleur Sativa

- Der er helt klart færre kunder. Og de, som er her, fortæller, at de har det varmt. Meget varmt. Og så synes de selvfølgelig bare, at det er lidt irriterende at have mundbindet på, forklarer Malthe Robdrup, der selv har iført sig værnemidlet.

Problemet med hedeture under mundbindet undgår man nemmere som butik placeret ud til en gågade. Det mener i hvert fald indehaver af tøjbutikken Augusta, Maja Lundberg Rasmussen.

Hendes butik ligger placeret på Nytorv i Slagelse, og her har man hver dag i flere måneder haft døren stående åben, så den friske vind har kunnet blæse ind i butikken.

- Vi holder døren åben, så vi kan lufte ud, og så kunder kan se, at det er nemt at komme ind. De behøver ikke skubbe til døren for eksempel, så vi undgår berøring af for mange overflader, fortæller Maja Lundberg Rasmussen, der er glad for sin placering på gågaden.

Vil shoppe udendørs Placeringens fordele har butiksindehaveren af Augusta kunnet mærke »hele året« og altså også længe før de skærpede restriktioner om brug af mundbind og visir trådte i kraft for cirka tre uger siden, fortæller hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Maja Lundberg Rasmussen ejer tøjbutikken Augusta på Nytorv i Slagelse og er glad for sin placering på gågaden. Hun tror, at hun havde haft færre kunder, hvis butikken lå i et center. Foto: Fleur Sativa

- Stemningen har generelt været, at kunder helst vil undgå at gå i centret. På grund af coronavirus har de hellere villet gå en tur udenfor og kigge butikker. Så jeg er meget glad for, at jeg ligger, hvor jeg ligger, vurderer Maja Lundberg Rasmussen, der i weekenderne er nødt til at have en vagt stående for at tælle kunder, så hun er sikker på, at hun ikke har for mange kunder indenfor i butikken på én gang.

"Jeg tror, at jeg ville have haft det sværere, hvis jeg lå i centret."

- Maja Lundberg Rasmussen, butiksindehaver - Maja Lundberg Rasmussen, butiksindehaver - Jeg tror, at jeg ville have haft det sværere, hvis jeg lå i centret, fortæller hun.

På samme gågade som tøjbutikken Augusta ligger butikskæden Matas, som også har en butik placeret i Vestsjællandscentret. Og her misunder man heller ikke sine centerkollegaer.

- Jeg tror helt klart, at vi har det bedre end i centret. For her kan kunderne gå og kigge på stativer udendørs og nøjes med at tage mundbind eller visir på, når de går ind i en butik, fortæller salgsassistent Ida Tornbo.

Også hun oplever dog at betjene færre osende kunder.

Næste måned afgørende Men kunderne er ikke forsvundet. De har bare flyttet sig, siger salgsassistenten fra Matas-butikken.

- Vi oplever en stigning på vores webshop, for her kan folk sidde derhjemme og taste og få det hjem til egen adresse. Så skal de ikke ud ad døren for at shoppe, fortæller Ida Tornbo, der dog gerne så, at kunderne støttede den enkelte butik.

- Os butiksansatte vil selvfølgelig hellere møde kunderne her, så vi får omsætningen i butikken. Når de køber i webshoppen, er det ikke os som lokal butik, der får pengene, forklarer hun. Artiklen forsætter efter billedet...

Flere kunder handler på nettet, fortæller Ida Tornbo. Som salgsassistent i Matas i Slagelse ønsker hun hellere, at flere kunder støtter lokalt. Foto: Fleur Sativa

Samme budskab om et støtte lokalt går igen i Vestsjællandscentret, hvor markedsføringschef Jane Dahl er spændt på julehandlen:

- Vi kan se, at folk allerede er begyndt at købe julegaver, fordi de frygter lange julekøer eller yderligere restriktioner. Så de kunder, vi trods alt ser, de bruger heldigvis flere penge, fordi de har et klart formål med shoppingturen, fortæller hun og understreger, at den næste måneds kundestrøm bliver »altafgørende«:

- Om julehandlen går godt eller dårligt har enorm stor betydning for de fysiske butikker. Og det gælder både for gågaden og for os i centret, fastslår Jane Dahl.

Vestsjællandscentret har som følge af coronavirus udvidet åbningstiderne til klokken 19 hver dag for at tilbyde kunder shopping udenfor perioder med spidsbelastning. Også flere butikker tilbyder levering eller shopping uden for normal åbningstid, oplyses det.

Det udvidede krav om brug af mundbind varer foreløbig frem til 2. januar 2021.

I Vestsjællandscentret kan julehandlen blive afgørende, siger centrets markedsføringschef, Jane Dahl. Foto: Fleur Sativa