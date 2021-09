Disse kandidater er klar til at kæmpe for, at Liberal Alliance fortsat kan være repræsenteret i Slagelse Byråd. Privatfoto

Liberal Alliance har listen klar til valget

Partiet stiller med ni kandidater, og vil blandt andet arbejde for, at Slagelse Kommune kommer længere op på listen over erhvervsvenlige kommuner, som udarbejdes af Dansk Industri.

Slagelse - 27. september 2021 kl. 14:12 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Liberal Alliance i Slagelse Kommune har holdt opstillingsmøde og er nu klar til kommunalvalget i efteråret med ni kandidater.

I juni valgte Liberal Alliance Slagelse den 27- årige Marcus Techow Danielsson som spidskandidat til valget. Ved opstillingsmødet på Vilcon Hotel & Konferencegaard blev der valgt yderligere otte kandidater til listen.

På mødet blev kandidaterne indplaceret i rækkefølge på kandidatlisten. Kandidaterne bliver opstillet på en sideordnet liste, så det i sidste ende er vælgerne, der afgør hvem fra partiet, der bliver valgt ind i byrådet.

Her er kandidaterne Lige efter spidskandidaten Marcus Techow Danielsson følger partiets nuværende byrådsmedlem Villum Christensen, der også er partiets spidskandidat til regionsrådsvalget.

Herefter følger i nævnte rækkefølge Jonas Petersen, Sandra Elisabeth Skalvig, Davud Avci, Mia Danielsson, Christoffer Munk, Pierre deShasta og endelig som nummer ni lokalformand Jonas Nielsen, der er godt tilfreds med bredden i kandidatfeltet.

- Der mærkes stor gejst i partiet i øjeblikket. Det går godt på landsplan med Alex Vanopslagh i spidsen, og det smitter også af her i Slagelse. Folk vil gerne være med på holdet, og det ses også på listen med syv nye ansigter på listen inklusiv Marcus. Det kombineret med Villum, der har siddet 28 år i byrådet og Pierre, der har været på listen ved de to foregående kommunalvalg, gør at vi har et bredt felt både hvad angår alder, beskæftigelse og erfaring. Det ser jeg som en klar styrke, siger Jonas Nielsen, der også kan fortælle om flere nye medlemmer i partiet på det seneste.

Det vil de Ifølge Liberal Alliance er man gennem den seneste valgperiode særligt stolte af ordningen med fribusser, som er gratis busser i landdistrikterne i kommunen, samt en markant styrkelse af cykelstier og derved trafiksikkerheden. Parrtiet mener også, at man er kommet langt med decentraliseringen af administrationen og et tættere samarbejde med erhvervslivet.

- Det er selvfølgelig områder, hvor vi gerne vil være endnu bedre som kommune. Vi skal fortsætte med at sikre decentraliseringen, og vi skal være en endnu bedre kommune at drive virksomhed i. Vi har da helt klart som ambition at klatre op i tabellen i DI's undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed, da det er vigtigt for vores fremtidige velfærd at have stærke virksomheder i området, siger spidskandidat Marcus Techow Danielsson.

Derudover er det et mål for LA's spidskandidat, at skolerne bliver sat fri, så de får friere rammer til at drives uden for meget indblanding fra skoleforvaltningen. Man ønsker også, at der bliver bygget flere friplejehjem, og seniorboliger med plejehjemservice i eget hjem.

- Vi tror på, at borgerne er forskellige og vil gerne sikre dem muligheder for at blive behandlet som sådan. Der skal være plads til forskellige ønsker og behov. Vi kan ikke bare putte vores borgere i kasser, og sige sådan er det. Når man for eksempel har arbejdet og betalt skat hele sit liv, kan man godt forvente at blive behandlet værdigt og med plads til den enkelte. Det vil vi kæmpe for, siger Marcus Techow Danielsson.