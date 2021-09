Pizzabuddet blev fyret 30 minutter efter, at medejeren af Viking Pizza fik nys om kommentarsporet på Facebook. Foto: Mathias Jepsen

Lever i frygt: Pizzabud ville ind i Annas lejlighed

For omkring et år siden forsøgte et daværende pizzabud at skaffe sig adgang til Anna Sandholdts lejlighed. I dag dobbelttjekker hun låsen om aftenen, og er hver dag bange for at møde ham igen.

Slagelse - 15. september 2021 kl. 11:27 Af Mathias Skov Jepsen

For et års tid siden banker det på døren hos Anna Sandholdt, der dengang var 25 år. Hun havde bestilt take-away fra sit lokale pizzeria, Viking Pizza, på Bredegade. Da hun åbner døren, står der en kraftig mand, som er omkring 175 centimeter høj, i hendes opgang. I hånden har pizzabuddet Anna Sandholdts bestilling, som han ikke umiddelbart har tænkt sig at aflevere. Episoden endte med at sætte sig som en daglig frygt hos Anna Sandholdt og har resulteret i, at hun dobbelttjekker låsen på hendes dør hver aften, og aldrig bestiller mad alene, forklarer hun til SJællandske.

- Jeg har efterfølgende været mistroisk over for andre budbringere. Og jeg bestiller aldrig mad alene mere, siger hun.

Var helt alene: - Han havde et blik, der var rigtig ubehagelig Manden, der står med Anna Sandholdts Pizza, har, ifølge en Facebook-gruppe, antastet en lang række kvinder i Slagelse.

For Anna Sandholdt opleves besøget også utrygt, da han, i stedet for at levere pizzaen, gør tilnærmelser til at komme indenfor. Artiklen fortsætter under billedet...

Efter hændelsen er 26-årige Anna Sandholdt fortsat bange for at møde manden. Privatfoto

- Han havde et blik, der var rigtig ubehageligt. Han begyndte at stille spørgsmål: Om jeg er gift, bor jeg alene og om jeg vil lære ham dansk, siger Anna, der var alene den aften.

Anna Sandholdt fortæller til Sjællandske, at hun gik i panik og sagde, at hendes kæreste ventede på hende i lejligheden, hvorefter buddet trådte nærmere.

- Her læner han sig frem og giver mig et kram. Sandheden var bare, at jeg var helt alene og jeg blev rigtig bange, siger hun.

Frygter at møde ham For Anna Sandholdt har oplevelsen betydet, at hun er bange for at gå ud, da hun frygter at møde manden igen.

- Når jeg færdes i byen, kigger jeg ofte efter, om han er der. Jeg er super bange for at støde ind i ham igen, siger hun.

Oplevelsen har også gjort Anna Sandholdt mere mistroisk overfor andre budbringere og gjort det svært ikke at dobbelttjekke låsen på hendes dør om aftenen.

- Jeg låser altid min dør som det første, når jeg kommer hjem. Og jeg dobbelttjekker flere gange om dagen, fortæller hun.

Anna Sandholdt selv forklarer, hvordan hændelsen har påvirket hendes tillid til andre budbringere. En mistillid, der har resulteret i, at hun aldrig er alene, når hun bestiller mad.

- Jeg er mistorisk, når jeg bestiller fra andre pizzerier, da jeg frygter at det samme sker igen. Og jeg er aldrig alene, når jeg bestiller udefra, siger hun og fortæller, at hun er glad for, at hændelsen og mandens tilnærmelser kommer frem.

- Jeg er glad for, at det endelig kommer frem. Specielt når vi er så mange, der har været udsat for det, afslutter hun.

Sjællandske har tidligere beskrevet, hvordan den samme mand har gjort adskillige tilnærmelser mod flere kvinder i byen. Manden er efterfølgende blevet fyret fra Viking Pizza.