Levemand kvittede alkohol og det vilde liv: Nu runder Michael 100 maratoner

Da 49-årige Michael Dall for tre år siden røg under kniven, fik han en brat opvågnen. Han ændrede livsstil, begyndte at løbe maraton, og snart kan den tidligere levemand fejre medlemsskab af Klub 100 Marathon Danmark.

Slagelse - 14. maj 2021

Indehaveren af The Upper Hill i Slagelse, Michael Dall, kender til det vilde liv. Livet med gode drinks, smøger og smagfulde retter, hvor det dog ikke ligefrem er sveden, der får lov at risle. Nu har den 49-årige dog sat punktum.

Rettere gjorde han det for nu et par år siden, hvor han røg på sygehuset. Her blev han opereret for galdesten, og mens han lå i sygesengen og kom sig, erkendte han, at han ikke ville sygne hen, som andre medpatienter så ud til at gøre.

- Jeg fik et chok. Jeg så folk, der tog rullestativet for at gå ned at ryge. At ryge! Jeg blev på en måde bitter, fordi jeg jo lå og var ved at dø. Sådan følte jeg det i hvert fald, siger Michael Dall, der derfor lagde sin livsstil totalt om.

- Jeg har altid været en levemand. Jeg har ikke været stangstiv, men altid elsket en god cognac, rødvin og sådan noget. Det har jeg altid nydt, men da jeg fik en livsstilssygdom, blev jeg klogere, siger han.

Ven meldte ham til - og så tog det fart

I 2018 begyndte han derfor at løbe. Og mens han sejtrækkende nåede sine fem kilometer, mens han hev efter vejret, fik han smag for mere.

- Jeg lagde cigaretter og alkohol på hylden. Jeg ville ikke drikke i et halvt år, satte jeg mig for. Og en god bekendt, som har løbet rigtig meget, meldte mig så til et maraton, uden jeg vidste det, fortæller Michael Dall, der derfor måtte træne.

- Jeg løb mine første 14 kilometer for to år siden, og i løbet af to måneder nåede jeg halvmaratondistancen ved at løbe til Sorø og tilbage igen, siger Michael Dall, der i dag stolt kan se tilbage på, at hans første tre maratoner - da den tid kom - faktisk blev løbet på fem dage.

Snart i fornemt selskab Under en tur til Spanien fik han så endnu mere smag for løbelivet. Eksempelvis da han så Klub 100 Marathon Danmark-mærket, som er symbolet på, at du har løbet 100 officielle maratoner. I hans tilfælde på to år, når coronaperioderne - som reglerne foreskriver - er trukket fra.

- Det skal være officielt, så nedlukninger tæller ikke med. Jeg har derfor i gennemsnit løbet 50 om året, beskriver Michael Dall, der snart kan bryste sig af netop det føromtalte mærke.

- Jeg så det der Klub 100-mærke. Hold da op, hvor var det fedt. Jeg blev forelsket, og det skal jeg bare have. Det tænkte jeg også dengang, for det er noget, man må blære sig med, siger indehaveren, der lige mangler de sidste maratoner frem mod 29. maj, hvor han ved The Upper Hill Maraton, der spænder af med start i bymidten, runder de 100.

- Det bliver så godt. Det er en vild rejse, jeg har været på, siger han.

Der er plads til 2 x 50 deltagere. Det er stadig muligt at tilmelde sig. Løbefællesskabet Slagelse Marathon On Tour står for arrangementet.

Se mere på www.slagelsemarathonontour.dk