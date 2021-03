Se billedserie Arbejdsgruppen bag det nye hæfte om Skælskør, set fra venstre: Inge Nerup Sørensen, Anne Gudiksen, Merete Rohde Larsen, Finn Molsted og Henik Falch. Privatfoto

Let appetitvækker på 40 sider

Der sker meget i Skælskør, og er man i tvivl om sandheden i det udsagn, er det blot at sikre sig et af de nye Skælskør-hæfter, som forleden kom frisk fra trykken til Bykontoret.

Slagelse - 31. marts 2021 kl. 08:46 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Turist, tilflytter eller måske bare lokal med appetit på mere.

Uanset kategori, så er den nye pjece om Skælskør et rigtig godt sted at begynde. En arbejdsgruppe på fem under regi af Bykontoret har i samarbejde skabt de 40 sider, som fra første til sidste side præsenterer alt det bedste i byen - omegnen og øerne inklusive.

Efter at det sidste hæfte fra 2018 røg over disken i Bykontoret, har arbejdsgruppen siden efteråret arbejdet på dets efterfølger - først ved at mødes fysisk sidenhen i det virtuelle rum.

- Vi har arbejdet med hæftet hen over vinteren, og vi har hver især haft vores fokusområder, siger Anne Gudiksen, der er daglig leder af Bykontoret, hvor hæftet tirsdag ankom i 6.000 eksemplarer - frisk fra trykken fra Hass Olsen A/S.

- Vi har fået en del nye ting med siden sidste hæfte som for eksempel de to nye kunst-tunneller under Norvejen og muligheden for via QR-koder at få et overblik over de mange stier i området, siger Anne Gudiksen med tanke på blandt andet Fodsporet og turen rundt om Noret.

Hæftet indeholder for første gang også annoncer fra lokale erhvervsdrivende, hvilket er en stor årsag til, at økonomien ved at udarbejde pjecen hænger sammen.

Samtidig er der flere henvisninger til hjemmesider, hvor det er muligt at få endnu mere at vide, end man kan læse sig til i hæftet - om det så gælder restauratører, overnatningssteder, seværdigheder eller lignende.

På tre sprog De 6.000 eksemplarer er alle på dansk, men der er også håb for de, der ikke mestrer det danske sprog, for om en måneds tid bliver oplaget suppleret med 1.000 på tysk og 1.000 på engelsk.

Hæftet vil være tilgængeligt i Bykontorets åbningstid, hvor man allerede fra på lørdag den 3. april mellem klokken 10-13 kan sikre sig et dugfrisk eksemplar.

Derudover bliver hæftet via Destination Sjælland distribueret ud til 41 såkaldte turistinspirationer på linje med Bykontoret og over hundrede aktivitetssteder, som kan være alt fra spisesteder, overnatningssteder eller aktivitetssteder.

Også lokalt i flere butikker i Algade og i SuperBrugsen vil hæftet ligge fremme til at tage med hjem.

- Det er vigtigt, at hæftet svarer til, hvad der faktisk sker i byen, så derfor vil det være nærliggende med en årlig fornyelse, siger Anne Gudiksen, der understreger, at økonomien selvfølgelig skal være på plads først.

Selv om tryksværten knap nok er tør på det nye Skælskør-hæfte, så er en ny folder under opsejling. Det gælder nemlig den traditionelle folder over alle de ting, der sker i Skælskør over sommeren i ugerne fra uge 26 til og med uge 31.

Den har deadline den 23. april, hvilket betyder, at man stadig kan nå at lægge billet ind på at blive nævnt i folderen, hvis man har et arrangement i støbeskeen, som er åbent for alle, og som foregår lokalt.

I så fald skal man henvende sig personligt på Bykontoret, ringe samme sted hen på telefon 30 36 30 66 eller skrive til Anne Gudiksen eller en af de øvrige medarbejdere via info@bykontoret.dk.