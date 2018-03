Se billedserie Les Lanciers på Slagelse Gymnasium, 2018 Foto: Anders Ole Olesen

Les Lanciers: Se de smukke unge mennesker danse

Slagelse - 02. marts 2018 kl. 21:42 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et hav af spændte og håbefulde mennesker, der stod klar til at betragte de 51 flotte kvadriller, der dansede hen over gulvet i »Grotten« på Slagelse Gymnasium fredag aften klokken 19.

Årsagen var det store årlige skolebal med den traditionelle »Les Lanciers«. Selv om dansetrinene for mange er en saga blot, så er det en

dans, der på en måde skaber er med til at skabe stærkt sammenhold - og de unge mennesker har brugt uger på at finde en kjole eller en smoking, der passer til anledning. Og det er samtidig med, at dansetrinene er blevet øvet intenst, så de er klar til den store aften.

Efter første runde med »Les Lanciers« bød rektor, Lotte Büchert, velkommen til de strålende afgangselever, som lyste »Grotten« op med deres flotte påklædning - og det var både laksko, glimmer og hårlak, der glimtede i blitzen fra de mange kameraer og fulgt af de forventningsfulde øjne.

- Der er ingen grænser for, hvad I kan opnå med den disciplin, I har lagt for dagen. Det er så flot, at se jer stå her i det flotte tøj. I stråler. Og så vil jeg gerne se den smukke dans en gang til, lød det fra Lotte Büchert.

Og så snart der var et lille ophold i dansen, blev de flotte unge mennesker overdynget med klapsavler.

I alt blev der danset i to runder, så der var mulighed for, at alle forældre og bedsteforældre havde frit udsyn til alle de flotte gallakjoler og jakkesæt.