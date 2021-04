Det var med bankende hjerte og svedige håndflader, da 35-årige Lene Lundberg sidste år kort tid efter første lockdown åbnede sin butik »Tøj til småfolk« på Østerbro i Slagelse. Men med en allerede underskrevet lejekontrakt var der ingen vej tilbage. Krise eller ej. 1. maj kan hun - mod forventning og efter mange søvnløse nætter - fejre et års fødselsdag. Foto: Anders Ole Olsen

Lene trodsede lockdown: Måtte melde sine børn fra fritidsordninger for at redde butik

Lene Lundberg skrev under på en lejekontrakt som butiksejer allerede før, coronavirus kom til Danmark. 1. maj fejrer hun et års fødseldag og ser tilbage på et år, der har føltes som en rutsjebanetur med periodevis kvalme og kilden i maven. Men størst er dog glæden over, at hun stadig står oprejst.

Slagelse - 20. april 2021 kl. 13:53 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Bordet fanger. Sådan føltes det i hvert fald for 35-årige Lene Lunderg, da hun den 1. maj sidste år åbnede sin forretning »Tøj til småfolk« i fysiske lokaler på Østerbro i Slagelse. Ikke lang tid efter, at butikker igen måtte holde åben for kunder trods coronavirus.

For allerede i januar 2020, havde hun skrevet under på lejekontrakten, der skulle fungere som billetten til at udleve en livslang drøm. Så da landet lukkede ned i marts, før hun overhovedet havde åbnet sin butiksdør, stod hun derfor i stedet med håret i postkassen.

- Jeg var nervøs. Helt vildt. Det er klart. For jeg tænkte: »Åh nej, det er et dårligt tidspunkt det her. Et virkelig dårligt tidspunkt,« forklarer Lene Lundberg, der ikke kunne trække sin kontrakt tilbage og derfor måtte åbne sin butik, efter Danmark genåbnede. Uden overhovedet på dette tidspunkt at vide, hvad der faktisk ventede hende forude.

Tog en chance trods krise Da Lene Lundberg slog dørene op den morgen den 1. maj 2020, havde hun nemlig aldrig turde håbe på, at der ville stå en kø af mennesker ude foran hendes butik. Men hun havde heller aldrig drømt - eller haft mareridt - om, at landet igen ville lukke ned. Og at hun ville stå - som hun netop har gjort det - i månedsvis uden en indtægt.

Derfor gik hun til opgaven med oprejst pande. Og tog en chance. Præcis ligesom mange andre har gjort det som hende det foreløbige år. Artiklen fortsætter efter billedet...

For at redde sin butik har Lene Lundberg været nødt til at melde blandt andre datteren Frida ud af SFO og fritidsinteresser. Under anden lockdown kunne butiksindehaveren fra Slagelse nemlig ikke få dækket andet end faste udgifter - det betød, at hun ikke havde løn til sig selv. Foto: Anders Ole Olsen

For selv om coronakrisen har skabt stor usikkerhed i dansk økonomi, så blev der sidste år stiftet flere nye virksomheder på landsplan, end der gjorde året før. Det viser en analyse fra regnskabsvirksomheden Dinero, der har analyseret tal fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR, red.).

Således blev der i 2020 registreret 51.033 nystiftede virksomheder i CVR. I 2019 var det tal 50.765.

Konsekvenser for familien - Om jeg havde gjort det - altså bare kastet mig ud i det - hvis jeg virkelig vidste, hvad der ventede, det ved jeg ikke. Men jeg følte jo ikke rigtigt, at jeg havde noget valg. Så jeg valgte at se fremad og håbe på det bedste. Det tror jeg, at alle gjorde på det tidspunkt, forklarer Lene Lundberg, der siden landets anden nedlukning kun har fået dækket faste udgifter og dermed ingen løn har kunnet trække ud til sig selv.

"Jeg valgte at se fremad og håbe på det bedste. Det tror jeg, at alle gjorde på det tidspunkt."

- Lene Lundberg, butiksindehaver,

Det har blandt andet betydet, at hun har måttet melde børnene - Frida på 10 og Julius på syv - ud af deres fritidsordninger og -interesser.

I Lene Lundbergs tilfælde var der nemlig ikke tale om opstart af en helt ny virksomhed, da hun åbnede på Østerbro i Slagelse. Hun flyttede »bare« sin webshop tøjtilsmåfolk.dk ud i de fysiske lokaler. Men springet fra at være webshopejer til nu butiksejer føltes lige så stort - hvis ikke større - end da hun registrerede sin virksomhed for første gang og fik et CVR-nummer i 2013.

Flere kunder - men færre penge mellem hænderne - Pludselig havde jeg jo alle mulige udgifter, jeg aldrig før har haft. For eksempel sådan noget som husleje, forklarer Lene Lundberg, der før kunne nøjes med at have et lager hjemme i sin private bolig. Under anden nedlukning skulle hun derfor pludselig betale for faste udgifter to steder: Privat og for sin virksomhed.

Men for at få kompensation for andet end netop faste udgifter - for eksempel tabt omsætning - skal man kunne dokumentere et omsætningstab. Og i Lene Lundbergs tilfælde, var hun i den lykkelige situation, at hendes omsætning faktisk var steget fra året før, hvor hun kun havde en webshop. Artiklen fortsætter efter billedet...

Fra sin adresse på Østerbro i Slagelse sælger Lene Lundberg børnetøj og tilbehør med kendte tegneseriefigurer på. 1. maj vil hun køre med fødselsdagstilbud, men begrænse festlighederne. For frygten for en tredje nedlukning er fortsat stor. Foto: Anders Ole Olsen

- Der har faktisk været kunder. Og det er jo fantastisk dejligt, siger hun.

- Men det, man så ikke ser på, det er, at jeg jo ikke på noget tidspunkt er blevet rigere. Tværtimod. For jeg har jo mange flere udgifter end tidligere og har også investeret noget for at komme ind i de her lokaler, forklarer butiksejeren, da hun sidder i netop sin butiks baglokale.

Frygter tredje nedlukning I dag er landet nemlig genåbnet for anden gang. Og Lene Lundberg må igen invitere kunder ind i sin butik, så længe hun - og kunden - er iført mundbind, og der står håndsprit ved kassen.

Som butiksejer er hun glad. Men som privatperson sover hun fortsat dårligt om natten og frygter endnu en nedlukning, fortæller hun.

"Selvfølgelig bliver der nogle tilbud. Ikke mindst for at sige tak til mine kunder.

Det er jo i virkeligheden deres skyld, at jeg stadig står her i dag."

- Lene Lundberg, butiksindehaver,

Tøj til småfolk - Lene Lundberg, butiksindehaver,Tøj til småfolk Derfor gør Lene Lundberg alt, hun kan, for at sikre sig selv - og sine kunder - mod smitte. Og når hun fejrer sin et års fødselsdag 1. maj bliver det uden stor fejring. Præcis, som der heller ikke var det, da hun åbnede allerførste gang for et år siden.

- Det går jo ikke, at jeg lægger op til, at vi samles. Og vi må heller ikke være så mange i butikken. Men selvfølgelig bliver der nogle tilbud. Ikke mindst for at sige tak til mine kunder. Det er jo i virkeligheden deres skyld, at jeg stadig står her i dag, forklarer Lene Lundberg, før hun gør sig klar til at åbne sin butiksdør. Denne gang mere frivilligt, end da hun gjorde det for et år siden.

- Jeg elsker min butik. Og jeg er stolt over, at den har overlevet frem til i dag. Men om jeg - og butikken - kan klare det, hvis vi lukker ned igen. Det ved jeg ikke, vurderer hun og gør sig klar til at iføre sig sit mundbind. Og til at møde endnu en dag med oprejst pande.