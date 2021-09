Lektiecafé er åben - men frivillige mangler

Der er behov for folk, der kan hjælpe inden for alle fag, men byrådsmedlem Christopher Trung Paulsen (V), der står bag initiativet, skriver i en meddelelse til avisen, at der især er brug for personer, der kan hjælpe i matematik, ligesom der også søges folk, der har erfaring med CD-ORD eller AppWriter - i tilfælde af at børnene er ordblinde.

- For nogle kan det bare være rart at lave lektier i nogle rammer, hvor ens søskende ikke risikerer at forstyrre. For nogle andre kan det skyldes, at de lige er kommet til landet, og at forældrene har svært ved at hjælpe dem med lektierne i de højere klassetrin. For andre er det måske fordi der ikke er råd til at hyre en privat lektiehjælper. Der kan være mange forskellige årsager. Men vi er der, og vi spørger ikke ind til årsagen bag, siger Christopher Trung Paulsen og uddyber, at lektiecaféen også er tiltænkt som et hyggeligt og socialt rum. Derfor kan man komme, når det passer, og man behøver ikke nødvendigvis have lektier for.