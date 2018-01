En mandlig beboer på et tidligere socialpsykiatrisk tilbud på Århusvej i Slagelse - som ifølge boligselskabet VAB er den eneste tilbageværende - risikerer at blive smidt ud. Han skal tirsdag i retten for trusler.

Lejer koster kommune dyrt: Nu risikerer han at ryge ud

Slagelse - 22. januar 2018

En 34-årig mand med adresse på det tidligere socialpsykiatriske botilbud på Århusvej, Ungekollegiet, får ophævet sin lejekontrakt, hvis han tirsdag dømmes for trusler mod en ansat.

Det slår direktøren for Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB), Karsten Krüger, fast over for Sjællandske.

- Det går ikke, at personalet bliver udsat for sådan noget. Hvis han bliver dømt for det, kan han ikke blive boende. Det er vi nødt til at handle på, siger direktøren, som indrømmer, at det er en særlig og ærgerlig situation, manden står i.

Manden anklages ved Retten i Næstved for den 31. marts 2015 at have truet en leder på stedet - under et møde - blandt andet ved at sige, at han ville minde vedkommende om, »hvad konsekvensen er ved at være leder af Århusvej«, ligesom han angiveligt skulle have truet med at sende rockere efter den forurettedes børn.

Der nedlægges i sagen påstand om dom til behandling på en psykiatrisk afdeling - hvis han kendes skyldig.

En opsigelse af hans kontrakt vil samtidig gøre, at Slagelse Kommune slipper for tomgangsleje for årligt 725.000 kroner. Manden, som er beskyttet af sin lejekontrakt og ikke kan opsiges, medmindre han decideret forbryder sig imod betingelserne, hindrer nemlig, at kommunen kan ændre konstruktionen på stedet. I øjeblikket betaler skatteyderne derfor for samtlige lejemål - også selv om 11 af 12 boliger står tomme og har gjort det i over et år.

Beboeren, som er eneste tilbageværende på adressen, har ifølge rapporter fra Socialtilsyn Øst og Arbejdstilsynet skabt et dårligt arbejdsklima. Tilmed er han angiveligt årsag til, at flere andre beboere er flyttet fra adressen, hvorfor også Slagelse Kommune valgte at lukke stedet i begyndelsen af 2017.

Kommunen har tidligere ikke haft nogen juridiske håndtag at dreje på, og han nægter selv at flytte.

