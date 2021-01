Lejer har boet i farlig lejlighed i flere år

Politikerne erklærer lejligheden uegnet som menneskebolig under lukket punkt på udvalgsmøde på mandag. Lejligheden i Nyelandsgaard i Algade i Korsør er ejet af boet efter Sten Stjerne Hansen, der døde for nylig.

På mandag behandler politikerne som lukket punkt en sag om en lejlighed på første sal i Nyelandsgaard i Algade, der er så fyldt med skimmelsvamp, at den på grund af sundhedsfare skal erklæres uegnet som bolig for mennesker. Sjællandske erfarer, at en 53-årig mand har boet i lejligheden i over tre år.

