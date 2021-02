Legepladser står over for større overhaling

Se billedserie Legepladsen i Slagelse Lystanlæg får en overhaling det næste stykke tid. Foto: Illustration fra udbudsmaterialet

Slagelse - 27. februar 2021 kl. 12:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Et par gennemgribende legepladsprojekter står for døren i Slagelse og Korsør, og børn og barnlige sjæle har grund til at glæde sig.

Legepladsen i Slagelse Lystanlæg, hvor der allerede spærres af mandag, får eksempelvis nyt faldunderlag, nye legeremedier og inventar, ligesom penselstrøg vil bevirke nye farver.

Renoveringen forventes at være færdig til påske.

I Korsør er det legepladsen ved Lovsøen, det drejer sig om. Her bliver den nuværende legeplads - snarere de sølle rester, der er tilbage - helt fjernet og erstattet af en helt ny legeplads.

Arbejdet her forventes at starte i midten af marts og være afsluttet ved udgangen af april.

Afsat 2,5 millioner kroner Det er hjælpepakken, som byrådet som led i coronakrisen vedtog sidste år, der giver mulighed for at smukkesere til gavn for brugerne. Der er i alt afsat 2,5 millioner kroner til renoveringsarbejder på de offentlige legepladser, og det aktuelle projekt i Slagelse og Korsør ventes at beløbe sig til 1,5 millioner kroner, mens der er brugt en million kroner på projektmaterialer og indhentning af tilbud.

Det er legepladsfirmaet Kompan med den lokale entreprenør Optimus, der har vundet opgaven og dermed også forestår arbejdet.

Hvorfor nu? Slagelse Kommune er beredt og har da også svarene parat, når læsere, brugere og andre nok med rette spørger: Hvorfor lige nu, når temperaturen stiger, og foråret begynder at tilsmile os, hvilket naturligt vil få flere folk ud i det fri?

Det skyldes ifølge kommunens entreprenørservice, at frosten skal være gået af jorden, og at arbejdet i den forbindelse har brug for plusgrader, hvad angår hærdeprocesser, limning af underlag og så videre.

At man starter allerede nu, gør dog - skal det siges - også, at der vil blive rig mulighed resten af sæsonen for at boltre sig i de nye, renoverede rammer.