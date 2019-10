Se billedserie Gerlev Legeparks Lars Hazelton legede med. Bagefter satte han de studerende ind i deres udfordring. Foto: Evan Hemmingsen

Legepark har brug for hjælp

Slagelse - 22. oktober 2019 kl. 08:56

Legeparken, som er en del af Gerlev Idrætshøjskole ved Slagelse, har et problem: Der kommer alt for få voksne, betalende gæster for at hygge sig med de traditionelle lege, og det problem skal cirka 60 studerende fra SDU og Zealand Business College gøre noget ved i dette års fællescase for uddannelserne.

Efter at have leget nogle af de gamle lege præsenterede legeparkens Lars Hazelton dem for problemet, som de studerende skal komme med forslag til løsninger på. Han fortalte, at legeparken omsætter for 2,5 millioner kroner om året. Fakta er bare, at 70 procent af omsætningen ligger uden for Gerlev i form af projekter og legeevents, som parkens folk sætter i scene andre steder. Projektvirksomhed tegner sig alene for 50 procent af omsætningen. Indtil nu har det ikke været svært at skaffe penge via diverse fonde, men hvad nu, hvis det bliver sværere?

- Vi skal passe på med at lægge alle vores æg i den kurv, så vi har behov for flere almindelige entregæster. I dag kommer her blot 1000 voksne gæster og skaber en omsætning på 100.000 kroner, forklarede Lars Hazelton, og fortsatte:

- Målet er minimum 5000 voksne entregæster om tre år og en omsætning på en halv million.

Legeparkens café giver underskud, og Lars Hazelton sagde, at det lave besøgstal undrer, fordi de gæster, der kommer i legeparken, er glade bagefter. Hvad det så er, der er galt, håber han, at de studerende kan hjælpe med at finde ud af.

Gæsterne fra de to uddannelsessteder roste introduktionen, og som en af dem sagde om selve afprøvningen af parken:

- Det var nok også lidt sjovere, end vi havde regnet med, og vi troede ikke, det var så stort.

- Og det var fedt hurtigt at miste den dér barriere, når man bliver tvunget til at røre ved og tale med andre.

Én spurgte, om løsningen ikke kunne være at lukke legeparken. Lars Hazelton udelukkede ikke, at det kunne komme på tale, hvis det ikke lykkes at få flere gæster, men han mindede også om, at legeparken som en del af højskolen også er en del af en kultur og ikke bare en forretning som så mange andre.