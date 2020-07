Se billedserie »KreaBUSSEN« parkerede onsdag på Nytorv i Slagelse, hvor solen var i fokus i mere end én forstand. Mens solens stråler skinnede ned fra himlen, kunne man blandt andet lære at lave et solur eller dekorere sin egen mulepose. Foto: Fleur Sativa

Leg med vind og vejr giver børn vigtig viden om ressourcebrug

Til og med uge 30 kan børn og unge i Slagelse Kommune blive klogere på, hvordan blandt andet vejrforhold kan bruges som en ressource. »KreaBUSSEN« besøger 12 lokationer og kombinerer leg og læring.

Slagelse - 16. juli 2020

Den danske sommer kan være lunefuld og byde på både vand, vind og sol. Og netop sidstnævnte er denne uge i centrum i Slagelse Kommune i mere end én forstand.

Onsdag skinnede solen nemlig ikke bare ned fra den blå himmel. Her fik børn og unge også samtidig mulighed for at lære, hvordan solens stråler kan bruges som en ressource.

Det skete, da det kreative værksted FriRUM Lab besøgte Nytorv i Slagelse med det nye initiativ »KreaBUSSEN«, som turnerer rundt i hele kommunen frem til og med uge 30. Et initiativ i skolernes sommerferie, der kombinerer leg og læring.

- Når vi leger med tingene, så lærer vi rigtig meget, og samtidig arbejder vi med elementer, som vi kender fra den danske sommer. Så det passer godt ind i skolernes sommerferie, synes vi. Det er vigtigt, at børn ved, hvad der omgiver os, og hvordan vi kan bruge det til noget ved at se det som ressourcer, fortæller Karen Sieling, der er daglig leder af FriRUM Lab.

Solceller og solfangere I uge 28 var temaet således vand, mens temaet for næste uge vil være vind. Her vil børn og unge blandt andet kunne dekorere og flyve med drager, mens denne uge byder på eksempelvis solceller, solure og solfangere.

"Vi har brug for mindre ressourcespild og mere genanvendelse i vores samfund, og det nemmeste er faktisk at præge vores børn og unge (...)"

- Karen Sieling, leder, FriRUM Lab - Karen Sieling, leder, FriRUM Lab Derudover er firmaet TekstilMAGI med som gæst. Her trylles solens stråler om til små kunstværker på hjemmelavede muleposer.

- I alle ugerne arbejder vi med overskuds- og genbrugsmaterialer. For det, som vi rigtig gerne vil give videre, det er viden om, hvordan vi kan udnytte de ressourcer, vi allerede har, forklarer Karen Sieling.

I løbet af de tre uger »KreaBUSSEN« kører, besøger FriRUM Lab således 12 forskellige lokationer i Slagelse Kommune. Tilbuddet er tiltænkt børn, unge og familier, og det er gratis at deltage.

Vigtig viden Formålet er på denne måde at give børnefamilier, der har fået ændret deres sommerferieplaner på grund af coronavirus, mulighed for en gratis oplevelse i sommerferien. Og så skal det samtidig give vigtig viden videre, fortæller den daglige leder af FriRUM Lab.

- Vi har brug for mindre ressourcespild og mere genanvendelse i vores samfund, og det nemmeste er faktisk at præge vores børn og unge og få dem med til at gå den vej, forklarer Karen Sieling og uddyber:

- Heldigvis er de (børnene, red.) generelt meget kreative sjæle. Så de er gode til at tænke i de baner i forvejen. Meget bedre end os voksne.

Både børn og voksne fik imidlertid noget ud af besøget, da »KreaBUSSEN« parkerede på Nytorv. Artiklen fortsætter efter billedet...

Kamilla Hegelund Ravnsbjerg (tv.), datteren Emilie på syv år og mormor Lonni Hegelund fik onsdag ny viden, da de besøgte »KreaBUSSEN«. Et solur blev lavet af en paptallerken, tuscher og et sugerør. Foto: Fleur Sativa



Her lærte tre generationer fra familien Hegelund blandt andet, hvordan solen kan være med til at vise klokken. Der skulle nemlig ikke mere til end en enkelt paptallerken, et par tuscher og et overklippet sugerør til at lave et såkaldt solur.

- Det vidste vi ikke, hvordan man gjorde før. Og så er det jo rigtig dejligt, at vi har mulighed for at tage ud og opleve noget sammen, forklarer Kamilla Hegelund Ravnsbjerg, der besøgte »KreaBUSSEN« med sine to børn og deres mormor.

Vil man se, hvor »KreaBUSSEN« kommer, kan man besøge FriRUM Lab på Facebook under navnet »Frirum Lab - kreativitet, udvikling, leg & læring«.

I dag, torsdag, er bussen at finde på Solens Plads i Korsør, mens man kan lege med solens stråler i Ungehuset Dalmose på søndag.Begge dage fra klokken 10 til 15.