Ledte efter katte og blev sigtet for hærværk

En 62-årig kvinde var sent i onsdag aften ude for at lede efter sine katte i en kolonihave i Slagelse.

Hun mente at kunne høre de "mjavende" væsner inde i et af husene og smadrede derfor en rude for at få dem ud.

Kattene var der imidlertid ikke. I stedet blev politiet tilkaldt, og den 62-årige blev sigtet for hærværk.