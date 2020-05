Se billedserie Der forventes et stort millionunderskud, hvad angår beskæftigelsesområdet. Coronakrisen får skylden.

Ledighedskøen vokser: Det samme gør million-underskuddet

62 skæve millioner på beskæftigelsesområdet i Slagelse Kommune får alarmklokkerne til at bimle. Det bliver værre endnu, lyder prognosen.

Slagelse - 01. maj 2020 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En massiv tilgang af borgere, der er blevet sat fra bestillingen grundet coronakrisen, og dermed en ledighedskø, som også i Slagelse vokser dag for dag, sætter finanserne under pres.

Et plusregnskab i 2019 for beskæftigelsesområdet står nu i kulissen af et forventet underskud på lige knap 62 millioner kroner efter årets første fire måneder.

Det ser ikke godt ud, siger formand for social- og beskæftigelsesudvalget, Thomas Clausen (EL).

- Det beløb bliver formentlig større og værre. Vi må håbe, at der bliver kompenseret noget mere fra statens side, siger udvalgsformanden, som ikke undrer sig over udviklingen, om end de røde, skæve millioner selvfølgelig fortjener et fokus.

Flere ledige 61,9 millioner kroner, som tallet præcist lyder på, er det forventede merforbrug for 2020, som det ser ud pt.

Prognosen er dog dyster og forbundet med stor usikkerhed, idet der kommer flere i køen til forsørgelse for hver dag, der går.

Således har 1467 ifølge den seneste opgørelse meldt sig ledige siden 9. marts, mens 773 har afmeldt sig igen.

I alt er der 2.565 borgere i køen.

Ingen muligheder for besparelser lige nu

På sygedagpengeområdet forventes der alene et merforbrug 13,7 millioner kroner, og eksempelvis her iværksatte man før krisen en række tiltag, der kunne bidrage til at presse underskuddet i retning af et plus.

Beskæftigelsesindsatsen er dog, som status er nu, sat i bero. Det har staten sørget for, hvorfor der reelt ingen muligheder er for at indhente besparelser.

Inden krisen lød potentialet ellers på 37 millioner kroner.

- Når man suspenderer beskæftigelsesindsatsen, vil det kun blive dyrere. Der bliver flere ledige, samtidig med at det er svært at få folk i arbejde. Hvem ansætter folk nu, spørger Thomas Clausen retorisk.

I redegørelsen fra kommunens forvaltning beskrives det således:

- Den fulde økonomiske effekt af covid-19-krisen på beskæftigelsesområdet er ikke mulig at give et fuldstændigt billede af. Fortsætter krisen yderligere, vil det forventede merforbrug forventeligt være højere, lyder det i budgetopfølgningen, som fremlægges for udvalgets politikere i næste uge.

Flere får førtidspension Flere områder inden for beskæftigelsesområdet bidrager til merforbruget. Således også førtidspensioner.

Det forventede underskud er her beregnet til 12 millioner kroner ud over de seks millioner kroner, som er afsat som en slags buffer i budgettet.

Der er i januar, februar og marts tilkendt henholdsvis 18, 58, og 68 førtidspensioner. I alt 144.

Resten af året forventes tilkendt 153 pensioner.

Der er dog i 2020 kun budgetteret med 17 førtidspensioner pr. måned. Det vil sige i alt 204.