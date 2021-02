Se billedserie Fredag klokken 8 åbner Slagelse Hallen som vaccinationscenter - primært for borgere i gruppe to og tre, som allerede har fået en indkaldelse og har bestilt tid. Se mere på www.regionsjaelland.dk. Foto: Kim Brandt Foto: Kim Brandt

Ledige vaccinetider i Slagelse Hallen

Fredag klokken 08 åbner Slagelse Hallen som lokalt vaccinationscenter - men indtil videre kun for dem, som allerede har fået en invitation og har bestilt tid. - Men der er ledige tider lige nu, oplyser regionen.

Slagelse - 10. februar 2021 kl. 18:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

Når Slagelse Hallen fredag klokken 8 slår dørene op som det centrale vaccinationscenter i Slagelse Kommune, er det ikke alle, som kan få en vaccine her og nu.

- I første omgang er det kun dem, som allerede er blevet indkaldt og har tilmeldt sig, oplyser Region Sjælland.

Det drejer sig primært om borgere i »gruppe to og tre«.

Den allerførste gruppe - gruppe et - er borgere, som bor på plejehjem. Her er stort set alle, som ønsker en vaccination, allerede blevet vaccineret.

Anden gruppe er borgere over 65 år med hjælp og pleje i eget hjem, og tredje gruppe er borgere på 85 år og op.

Det er primært disse grupper - gruppe to og tre - som er blevet indkaldt og har bestilt tid, som nu kan blive vaccineret i Slagelse Hallen.

- Du bliver inviteret til vaccination, når den målgruppe, du er en del af, skal vaccineres. Der bliver åbnet for tider til vaccination i takt med det antal vacciner, der bliver leveret til Danmark, skriver regionen på sin hjemmeside.

Invitationen kommer i e-Boks, og bestilling skal ske via NemID. Er man fritaget for e-Boks, får man et brev med posten.

- Der er ledige tider i Slagelse Hallen, så vi opfordrer alle, som er blevet indkaldt og ønsker en vaccine, til at bestille tid nu, lyder det fra Region Sjælland.

Har man ikke NemID, kan man kontakte Corona Callcenter på telefon 70 20 42 33.

Kommunalt frontpersonale Den fjerde gruppe er frontpersonale i kommuner, ældrepleje m.m. Denne gruppe vil blive tilbudt vaccination på Slagelse Sygehus, oplyser regionen i en pressemeddelelse onsdag:

- Omkring 1.000 medarbejdere fra kommunerne vil den kommende tid dagligt kunne blive vaccineret mod COVID-19. AstraZeneca vaccinen skal gives til personer mellem 18 og 64 år, og den kan dermed ikke gives til de ældre borgere. Det kommer nu cirka 17.000 kommunale personaler til gavn.

Fra og med torsdag er der igen vacciner til vaccination af kommunalt ansat sundheds- og omsorgspersonale, hvor cirka 1.000 medarbejdere vil kunne blive vaccineret dagligt. Derfor opfordrer Region Sjælland nu alle medarbejdere, der er indstillet til vaccination fra kommunerne, til at gå ind og bestille tid.

- Vi er så småt i gang. Fra i morgen (torsdag) er der fuldt tryk på at få vaccineret kommunalt sundheds- og omsorgspersonale. Vi ønsker at vaccinere så mange som muligt, og vi håber, at tiderne, der nu åbnes for, bliver flået væk. Vaccinationerne hjælper personalet med at passe på sig selv, deres kollegaer og ikke mindst borgerne, som de hver dag hjælper, siger Jesper Gyllenborg, vicedirektør på Sjællands Universitetshospital og ansvarlig for den sygehusbaserede del af vaccinationsprogrammet i Region Sjælland.

Vaccinedoserne er fortrinsvis målrettet de 17.000 kommunalt ansatte, men der vil også være personale på sygehusene i målgruppen for vaccinen. Regionen forventer, at alle ud af de 17.000, som ønsker vaccinen, inden for tre uger vil have modtaget den første af i alt to vaccinationer.

Kort ført avisens deadline oplyste nyhedsbureauet AFP, at et ekspertpanel hos Verdenssundhedsorganisationen (WHO) nu anbefaler, at coronavaccinen fra AstraZeneca også bliver givet til personer over 65 år.