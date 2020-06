15-årige Ezgi Büyükuslu blev i 2019 hjulpet til et fritidsjob hos Rema 1000 på Tårnborgvej. Her taler hun fritidsjobkonsulent Allan Hessel, der nu for første gang er kørt tør for unge, så han må efterlyse dem til ledige fritidsjob, som han akut har seks af. Privatfoto

Ledige fritidsjob men unge mangler

Der er ledige fritidsjob men ingen unge at besætte dem med. Derfor sender den boligsociale indsats »En fælles indsats« nu en efterlysning ud. Det sker for at få fat i unge under 18 år fra de udsatte boligområder herunder Motalavej til ledige fritidsjob.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her