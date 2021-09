Se billedserie Så er der serveret. 58 ledere fra Novo Nordisk havde torsdag taget nogle lidt andre kasketter på, end de plejer. Foto: Anders Ole Olsen. Foto: Anders Ole Olsen

Ledere fra Novo Nordisk tilberedte gourmetmad til julemærkebørn

Børnene på Skælskør Julemærkehjem blev torsdag middag og eftermiddag i den grad forkælet, da 58 ledere fra Novo Nordisk Hillerød vartede dem op med både lækker gourmetmad og god underholdning.

Slagelse - 17. september 2021 kl. 08:12 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Onsdag rykkede 58 ledere fra Novo Nordisk Hillerød ind på Skælskør Julemærkehjem - eller rettere sagt ind rykkede de ikke, for de blev mest af alt udenfor på det grønne areal ved bålhytte og hoppepude.

I løbet af både onsdag og torsdag havde de mange, der til daglig er både teamledere, afdelingsledere og fabrikschefer, travlt med at gøre klar til diske op med en treretters gourmetmiddag til samtlige børn og personaler på Skælskør Julemærkehjem. En middag der blev serveret i et stort hvidt festtelt torsdag middag.

Win-win-situation - Det er for at udvikle vores lederteam og os selv og for at støtte op om julemærkehjemmet, fortæller Anders Huulgaard, der er business support director i Novo Nordisk og en af deltagerne i det lederseminar, hvis ypperste formål udover intern ledelsesudvikling var at give børnene på Skælskør Julemærkehjem en uovertruffen og uforglemmelig oplevelse.

- Vi plejer at gøre noget lignende hvert år, men tidligere har det mest været i forhold til egen selvudvikling, så det nye i år er, at der er et større formål - nemlig i sidste ende at skulle tilberede og servere mad for børnene, siger Anders Huulgaard.

Rundt omkring ham er der mindre grupper i gang med forskellige gøremål som optakt til dagens højdepunkt, som er børnenes entré i festteltet kl. 12.15.

Fra kaos til struktur Jack Hindborg fra virksomheden Iltihouse, der netop har lederudvikling, teambuilding, kommunikationstræning og konflikthåndtering som deres speciale, er primus motor på hele setuppet, og det var ham, der fik idéen til et samarbejde med Skælskør Julemærkehjem, da Novo Nordisk i forvejen støtter op om julemærkehjemmene.

- Der er altid en kaos-fase til at begynde med, hvor folk løber rundt som hovedløse høns, og hvor der er nogle, der knokler solen sort og andre der ikke synes, at der er noget at lave, siger Jack Hindborg, der ved denne opgave har allieret sig med tjener Pernille Hindborg og Søren Bitsch, der er køkkenchef i virksomheden Smagssans.

- I skal holde om stilken, og I må gerne stritte lidt med lillefingeren. Så løftet I glasset og kigger den i øjnene, som I skåler med samtidig med, at I nikker, lyder det den korte instruktion i at skåle, da de 48 børn og personale har sat sig til bords.

Gourmet ad libitum Ved hver tallerken ligger et menukort, der afslører, at dagens køkken-«ledere« fra Novo Nordisk har forberedt Carppacio med basilikumpesto og parmesanchips, oksemørbrad, kartoffelgratin og blommesauce samt bagt banan med vaniljecreme, frugt og chokolade.

Men inden første servering er det tid til første konkurrence af flere i løbet af eftermiddagen, hvor det gælder Novo Nordisk versus børnene på Skælskør Julemærkehjem - i al venskabelighed. Og herefter gik det slag i slag med serveringer, underholdning, musik og dans, inden lederne fra Novo Nordisk selv kunne lade sig forkæle torsdag aften, efter forhåbentlig både at have rykket sig selv og været med til at give børnene på Skælskør Julemærkehjem en uforglemmelig oplevelse.