Se billedserie Der er totalt rygeforbud i arbejdstiden på plejecenteret Skovvang. Arkivfoto

Leder på røgfri arbejdsplads: - Vi skal være rollemodeller

Slagelse - 17. april 2018 kl. 07:00 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejder man på sundheds- og ældreområdet i Slagelse Kommune, er det forbudt at inhalere tobaksrøg i arbejdstiden - uagtet om det er en almindelig cigaret eller en e-cigaret.

Rygeforbuddet blev effektueret tilbage i 2013, og processen kan dateres helt tilbage til 2012.

En af de arbejdspladser, der blev underlagt forbuddet, er plejecenteret Skovvang i Slagelse.

For virksomhedsleder på Skovvang, Ruth Klein, har det været en proces at omstille sig til at blive en røgfri arbejdsplads, men hun fremhæver, at det er vigtigt, at man på sundhedsområdet er fanebærer og udsender det rigtige signal.

- Nu arbejder vi jo inden for sundhedsområdet, så derfor er det også vigtigt for os at være rollemodeller, og det påtager vi os også gerne her på Skovvang, siger Ruth Klein til Sjællandske.

De ansatte på plejecenteret har overordnet set taget godt imod tiltagets ifølge Ruth Klein.

På plejecenteret Skovvang i Slagelse har man også flere tilbud klar til medarbejderne, hvis de ønsker at kvitte cigaretterne, der er både kurser og nikotinplaster.

De ansatte på Skovvang har dog undret sig over, at man på andre områder i kommunen stadig har mulighed for at ryge. Blandt rygerne i personalet på Skovvang tog det tid at omstille sig til tanken om arbejdsdag uden en cigaret.

Hun forstår delvist, hvorfor man har valgt at indføre forbuddet, men hun har svært ved at følge ræsonnementet i, at det kun er i sundhedssektoren i Slagelse Kommune, det er blevet indført.

- Jeg kan da godt undre mig over, at man ikke har indført det i andre dele af kommunen, så det ikke kun er os, der er underlagt at være røgfri på den her måde. I andre sektorer i Kommunen er der jo stadig mulighed for at ryge, fortæller Susanne Sørensen, ansat og aktivitetsleder på Skovvang.

Før det nye rygeforbud trådte i kraft, havde de selv en intern rygepolitik på plejecenteret.

Og der blev ikke bare pulset løs på alle tidspunkter af dagen.

- Tidligere havde vi selv fundet ud af, hvordan det fungerede med rygepolitik, og vi havde bestemte tidspunkter på dagen, hvor det var okay at tage sig en cigaret, fortæller Susanne Sørensen.