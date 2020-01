Se billedserie Det lokale LA-byrådsmedlem, Villum Christensen, lyttede med sammen med ZBC?s gymnasieelever. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Leder af »ligegyldigt« parti mødte gymnasieelever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Leder af »ligegyldigt« parti mødte gymnasieelever

Slagelse - 16. januar 2020 kl. 09:42 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, der kom til efter partiets dårlige valg, hvor daværende leder Anders Samuelsen end ikke blev genvalgt til Folketinget, mødte i går alle 1. g'erne og de 3. g'ere, der har samfundsfag på ZBC's handelsgymnasium og det tekniske gymnasium. De hørte en partileder, der tror på de bærende, liberale idéer men også en mand, der er klar over, at han står over for noget af en opgave med at få genrejst partiet, der nu blot har tre folketingsmedlemmer.

- Vi skal genopbygge vælgernes tillid og stille og roligt overbevise dem om, at man mener, hvad man siger. Vi er det mindste parti, og lidt hårdt sagt er vi det mest ligegyldige parti, fordi ingen har brug for os for at få et flertal, lød det blandt andet fra Alex Vanopslagh.

Og hvordan gør man så det, når man er Liberal Alliance?

Her svarer partilederen, at frihed og ansvar er altafgørende begreber:

- At man tror på, at samfundet bliver bedre, hvis I har mulighed for at indrette jeres liv, som I vil, og at man viser ansvar for hinanden. I er eksperterne i jeres egne liv, sagde Alex Vanopslagh til gymnasieeleverne, og fortsatte:

- Vi skal hylde det personlige ansvar. Vi skal hylde alle dem, der står tidligt op om morgenen og gør sig umage, og alle fortjener at få lov til at beholde flere af deres egne penge. I sidste ende handler det om retfærdighed, sagde Alex Vanopslagh, der også så en fremtid for sit parti ved ikke som borgerlige partier generelt at tale mere til hovedet end til hjertet.

Da eleverne fik mulighed for at stille spørgsel, var der én, der spurgte: Hvad med ansvaret for andre end én selv?

- Jeg synes jo hele tiden, vi tager ansvar for hinanden. Vi hjælper dem, der har det svært, helt frivilligt, svarede partilederen.

En anden elev spurgte, om skattelettelser ikke vil føre til besparelser på sygehusene. Her svarede Alex Vanopslagh, at lavere skat efter hans mening ikke vil vil føre til fyringer på sygehusene. Han mener i stedet, at der kan spares på erhvervs-støtteordninger, og at flere private firmaer kan løse opgaver på sundhedsområdet.