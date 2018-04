41-årige Jesper Rønn Kristiansen har fået nyt job. Derfor siger han farvel til Trelleborg. Arkivfoto

Leder af Trelleborg vinker farvel til vikingetiden

Slagelse - 07. april 2018 kl. 09:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

41-årige Jesper Rønn Kristiansen, som i 2012 blev ansat til at stå i spidsen for udviklingen af Trelleborg, har fået et tilbud, han ikke kan sige nej til.

Derfor siger han nu farvel til ringborgen Trelleborg og påbegynder et nyt kapitel længere sydpå - rettere ved Femern Belt Development, hvor han skal være såkaldt project manager.

- Det passer rigtig godt ind i familiens privatliv. Vi bor i Vordingborg, og faktisk mener jeg, at det er et godt tidspunkt at give stafetten videre, fortæller projektlederen, der hverken smækker med døren eller det, der ligner.

- Det har simpelthen været så privilegeret at arbejde med Trelleborg. Det er ikke alle, der får lov at lege med en af kronjuvelerne i danmarkshistorien, fortæller Jesper Rønn Kristiansen til Sjællandske.

Ifølge den afgående projektleder er Trelleborg et af fyrtårnene, og trods man fra kommunens side har måttet skrue ned for prestigeplanen »Ny Trelleborg«, er ambitionerne stadig høje.

Det var de også, da Jesper Rønn Kristiansen for seks år siden tog springet og bevægede sig fra kridttid til vikingetid. Han kom fra Geocenter Møns Klint til Trelleborg, hvor det årlige besøgstal lå på omtrent 29.000.

- Og faktisk er det lykkedes os at tredoble tallet. I dag er det på 90.000, så der er virkelig sket noget. Vi er så stolte, fortæller projektlederen, der havde flere fokuspunkter, da han i sin tid trådte til.

- Vi skulle sikre, at folk kendte til det, vi havde. Det handler ikke bare om at bygge nyt fysisk, men at have et forståelsesfundament at bygge på. Og nu er vi så kommet med på vikingebølgen og har jo været med i en række store opmærksomhedskampagner, eksempelvis i Politiken, mens vi også har haft en finger med i turistbrochurer, siger han.

Med Trelleborg som den tredjebedst besøgte vikingeattraktion i Danmark har Slagelse Kommune ingen intentioner om ikke at videreføre Jesper Rønn Kristiansens arbejde, som centerchef Mette Mandrup, kultur, fritid og borgerservice, har stor respekt for.

Ifølge hende er afløseren på plads. Stillingen er blevet besat internt.