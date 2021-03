En 51-årig mand, der har en ledende post i et lokalt supermarked, anklages for krænkelser

Send til din ven. X Artiklen: Ledende ansat under anklage: Krænkede teenagepige i personalerum igennem ni måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ledende ansat under anklage: Krænkede teenagepige i personalerum igennem ni måneder

Slagelse - 09. marts 2021 kl. 09:40 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En 51-årig mand bosat i Slagelse Kommune har ifølge politiet krænket en piges blufærdighed igennem ni måneder.

Manden har en ledende post i en lokal dagligvareforretning, hvor han ikke bare er næstkommanderende, men også har et ansvar over for elever.

Han tiltales for fra januar sidste år og knap ni måneder frem flere gange at have befølt den forurettede uden på tøjet: På numsen, inderlår, maven samt overkroppen tæt på bryst og tæt ved hendes kønsdele, står der i det anklageskrift fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der sender ham for Retten i Næstved på fredag.

Af samme tiltale, som Sjællandske har fået aktindsigt i, fremgår det, at krænkelserne skal være sket i et personalerum i forretningen, hvorfor relationen mellem de to parter - pigen til at starte med 16 år og den noget ældre mand - i udgangspunktet har været af professionel karakter.

Hvis manden, der også er aktiv i foreningsregi, kendes skyldig, risikerer han en fængselsstraf.