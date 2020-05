Se billedserie Sejlplanen for begge færger kan ses på aofaerger.slagelse.dk, hvor man også kan finde information om billetkøb. Foto: Anders Ole Olsen

Lavere billetpriser skal få flere med færgen

29. maj 2020

Har man ikke allerede besøgt Agersø eller Omø, så er der ikke nogen undskyldning længere.

I et forsøg på at tiltrække flere turister til de to øer i Storebælt har ø-udvalget i Slagelse Kommune besluttet at nedsætte billetprisen for gående, voksne passagerer i hele juni, juli og august måned. Priserne er i forvejen kraftigt nedsat fra 1. april, men på grund af coronakrisen har ø-udvalget nu besluttet at halvere den i forvejen lave billetpris.

- Aldrig før har det været så billigt at besøge øerne. Øerne har rigtig meget at byde på for besøgende. På øerne er en ro og nærhed, som man ikke oplever andre steder. Det vil vi gerne invitere turisterne til at komme og opleve. Derfor håber vi, at vi kan lokke flere til ved at nedsætte priserne i hele sommerperioden, siger byrådsmedlem og formand for ø-udvalget Anne Bjergvang (S).

Prisnedsættelsen på færgebilletterne betyder, at børn og voksne kan sejle frem og tilbage til Omø for 25 kr. og til Agersø for 15 kr. Cykler, biler og øvrige køretøjer bliver ikke nedsat yderligere i denne omgang, men er forvejen nedsat, så man får sin bil med til Omø for 135 kr. og Agersø for 75 kr.

Begge øer byder på enestående naturoplevelser. På begge øer er der også mulighed for at se hele øen med traktorbussen og besøge den lokale købmand. Og er man sulten, kan man besøge spisestederne på Agersø og Omø. På Agersø venter Agersø Skanse med kanonerne fra englandskrigene og møllen fra 1892, mens Omø er hjemsted for en af regionens bedst bevarede landsbymiljøer, hvor gårdene ligger samlet omkring gadekæret.

- Vi har også taget forholdsregler, så vi undgår smittespredning. Samtidig har vi en meget turistvenlig sejlplan, så man selv kan vælge, om man vil nøjes med en dagsudflugt eller bruge flere dage på øerne, siger rederichef Michael Due.

Overfarten til Agersø tager ca. 15 minutter og ca. 50 minutter til Omø. Der er afgang fra Stigsnæs hver dag. Færgen sejler op til 16 gange om dagen til Agersø og op til otte gange om dagen sejler den til Omø.