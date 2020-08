Lastbilchauffør står til bøde: Mistede herredømmet og kørte ind i modkørende

Den 41-årige mand skal tirsdag for Retten i Næstved, hvor han står til en bødestraf samt en betinget frakendelse af kørekortet. Det betyder, at han skal bestå en køreprøve for at beholde førerbeviset.

Han tiltales for ikke at have udvist agtpågivenhed, ligesom han skal have undladt at afpasse hastighed efter forholdene, der var præget af et vådt, blæsende vejrlig. Det gjorde, at han på et tidspunkt mistede herredømmet, således at vognen med et tungt læs skred over i den modsatte vejbane, hvor en personbil kom kørende.