Lange næser i vente ved færgeleje

Hvis bilister, cyklister og gående vil undgå at stå tilbage på havnen i Stigsnæs, når færgen til Omø eller Agersø sejler, bliver det denne sommer ekstra nødvendigt at reserve sin sejltur. På færgekontoret i Stigsnæs forudser de udsolgte afgange nu, hvor det er gratis for cyklister og gående at komme med færgerne. Dermed kan dem, der ikke har reserveret, risikere at stå tilbage på fastlandet med lange næser.