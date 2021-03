Det var især i tidsrummet 9.30 til 11 mandag formiddag, at der var problemer med kødannelser ved Slagelse Hallen. Efter middag var der ingen problemer, som det ses på billedet her. Foto: Kim Brandt

Lang vaccinekø: Flere ting gik galt

- Det var meningen, at vi skulle vaccinere 286 personer hen over hele dagen, men der skete en fejl i bookingsystemet, siger hun.

Fejlen betød, at der mødte langt flere mennesker op om formiddagen end der var folk til at vaccinere.

- I forhold til det antal mennesker, der kom, skulle der have været 10 til at vaccinere. Men der var kun fem, oplyser Hanne Schjøning.

Hun minder samtidig om, at man helst ikke skal komme i alt for god tid, men hellere fem til 10 minutter før den tid, man har fået tildelt.

Og skulle det ske, at nogle kommer en anelse for sent, betyder det ikke, at man går glip af sin tid.