Se billedserie Lokale Emma Gylling er udtaget.

Landshold og topvolleyball i Korsørhallen

Slagelse - 28. august 2020 kl. 13:04 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne weekend er der for første gang siden coronanedlukningen i marts igen adgang til at se topvolleyball i Korsørhallen. Fra i dag fredag og frem til søndag er kommunen og Volleyklubben Vestsjælland værter for det danske DU17-landshold. 19 spillere kommer til Korsør for at holde træningssamling med det mål at få udtaget de 12 spillere, som skal repræsentere Danmark til NEVZA (nordatlantisk mesterskab) i uge 42. Sidste år blev det til guld til NEVZA, så Danmark kommer til turneringen som forsvarende mestre og med masser af selvtillid i bagagen.

Fra VK Vestsjælland er Emma Gylling (tidligere VK Holbæk) udtaget til landsholdets bruttotrup, så ifølge Kim Buchwald fra Volleyklubben Vestsjælland bliver det spændende at se, om hun kan gå hele vejen og komme med på det endelige landshold. Selv får Kim Buchwald dog en hel del indflydelse, da han for femte år i træk står i spidsen for DU17-landsholdet som landstræner, mens Flemming Christensen fra Volleyklubben Vestsjælland fungerer som Team Manager for tredje gang.

Træningskampe

Også i 2019 trænede DU17-landshold, så der er nærmest ved at være tale om en tradition. Overnatning sker foregår i Familie og Firmaidræt Korsørs klubhus, som ligger lige over for Korsørhallen-

Det er dejligt, at den lokale forening også bakker op og bidrager til at skabe de gode rammer for DU17-landsholdet, siger Kim Buchwald.

Undervejs i træningssamlingen bliver der spillet træningskampe på højeste niveau. Lørdag 29. august spiller landsholdspillerne mod det lokale Ligahold fra VK Vestsjælland, samt VLI fra 1. division. Kampene starter kl. 11.15. Om søndagen gæster Team Køges Ligahold Korsørhallen, hvor der er kampstart mod DU17-landsholdet kl. 10.30.