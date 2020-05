- Man vil efter min mening bevare noget, som Næsby ved Stranden aldrig har været, mener Steen Nielsen, Smedevej 19, som her ses sammen med Else Hangartner, Smedevej 8, der sammen med sin mand Finn har gjort indsigelse mod at skulle »bo på et frilandsmuseum«. Bag de to det område, som der er planer om at bygge på. Foto: Arne Svendsen

Landsbybeboere stadig imod Næsby-plan trods ændringer

Slagelse - 12. maj 2020 kl. 09:45 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næsby Ved Stranden: Et stort flertal af husstandene i den karakteristiske landsby Næsby ved Stranden protesterede i januar mod en bevarende lokalplan for landsbyen, der skulle sikre byggeri af tre huse midt i byen.

Protesten gik på, at man ikke ønskede byggeri på den såkaldte forte, et fritliggende område beliggende midt i byen. I øjeblikket bevokset med høje grantræer. Et område som tidligere har været delvist bebygget, og som i øvrigt ikke i moderne tid har fremstået synlig i landsbybilledet, som administrationen påpeger.

Nu har politikerne i miljø, plan og landdistriktsudvalget så kigget på planen, efter at den er blevet tilrettet på baggrund af en række indsigelser. Blandt andet en indsigelse fra bygherren, Willy Jensen, ejer af blandt andet Slagelse Kloakservice, der ejer gården ved byens gadekær og grunden, som der skal bygges på.

Her hedder det, at antallet af huse på baggrund af indsigelser sættes ned fra tre til to.

- Det er blevet en rigtig god plan, lyder det fra udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) efter mødet, hvor et enigt udvalg vedtog at anbefale planen, der omfatter fem gårde og syv landsbyhuse, til byrådets godkendelse.

Samme tilfredshed finder man dog ikke hos Steen Nielsen, Smedevej 19 i Næsby ved Stranden, der i flere omgange har protesteret mod planerne sammen med et stort flertal af husstandene.

Han er ikke så imponeret over, at antallet af huse sættes ned fra tre til to.

- Det gør ikke den store forskel. Det er lidt det samme, som når man i Slagelse søger om at måtte bygge otte etager og så ender med at få lov til at bygge seks, siger Steen Nielsen.

Han er dog endnu mere utilfreds med den bevarende lokalplan, som er udarbejdet i samme forbindelse.

- Det er en »spændetrøje«, som vil gøre det meget besværligt og dyrt at foretage forandringer på husene herude. Det hedder, at alle husene skal have røde tegltage, hvis ikke de skal have det meget dyre stråtag, men sådan har husene jo ikke set ud tidligere, bortset fra den gamle rytterskole. Man vil efter min mening bevare noget, som Næsby ved Stranden aldrig har været, siger Steen Nielsen.

Han og andre har påpeget overfor kommunen, at det vil blive ganske bekosteligt, hvis de nuværende tage af eternit eller cementtagsten går i stykker. Eller et vindue går i stykker og skal erstattes af et dyrt sprossevindue.

Beboernes protest har dog medført, at den oprindelige plan er blevet lidt blødt op, idet der nu står, »at der ved pludselige skader på vinduer eller tag kan benyttes samme materiale og udformning som den aktuelle ejendom har i dag.«

- Det har aldrig været hensigten, at ejendomsejere skal gå fra hus og hjem, for at kunne opfylde lokalplanens bestemmelser, hedder det i et svar fra kommunens administration til en af indsigelserne i den udarbejdede hvidbog.

Steen Nielsen anfører, at husene i Næsby er opført omkring år 1800 som landarbejderboliger. Seks af husene samt gårdene er alle opført med stråtag.

Det sidste hus, rytterskolen er opført i 1723 af Frederik d. 5, og som det eneste opført med tegltag.

- Efter stråtagenes æra blev de forskellige ejendomme forsynet med faste tage af betontegl på beboelserne og pandeplader på driftsbygningerne, eller som i dag med bølgeeternit, skriver Steen Nielsen.

Han mener, at man burde fastholde den nuværende farveskala med grå, brun, rødbrun og sort, idet det er med til at nedtone husenes fremtræden i den frodige natur. Frem for de røde tegl, som han mener hører mere til et sted som for eksempel Sct. Jørgensgade i Slagelse.

Finn og Else Hangartner, Smedevej 8, har i en indsigelse efter et borgermøde på rådhuset skrevet, at »det er en meget formynderisk og rigid holdning en kommune udviser over for sine borgere, der fratages meget selvbestemmelse med hensyn til forvaltning af egen bolig.«

- Vi er aktive mennesker, der ikke ønsker at bo på et frilandsmuseum, skriver de.

Finn og Else Hangartner fremfører også sammen med Wilai Petersen, Smedevej 13, at der er opstået en misforståelse omkring begrundelsen for udarbejdelsen af en plan for byggeriet af boliger på den såkaldte forte.

En misforståelse der omhandler arkitekt Jan Simmelhag, som indtil sin død kort før jul sidste år boede i den gamle rytterskole i byen og var formand for Bevaringsforeningen i Slagelse Kommune.

- På et fælles beboermøde i Næsby ved Stranden i efteråret tog Jan Simmelhag ordet og fortalte, at han på opfordring af Willy Jensen og mod et beskedent honorar havde udarbejdet en plan for bebyggelse af forten. Altså et bestillingsarbejde, og ikke som det blev fremført på høringen 18. februar 2020 et initiativ som Jan Simmelhag egenhændigt havde taget! Dette nagede ham og var årsagen til, at han ikke er medunderskriver på vores protest mod at bygge tre huse på forten, skriver ægteparret Hangartner og Wilai Petersen.