Se billedserie Steen Nielsen, Smedevej 19 og Else Hangartner, Smedevej 8, ønsker i lighed med de fleste af landsbyens øvrige beboere ikke, at der bliver bygget på grunden bag dem, som er beplantet med høje træer, men som tidligere har været landbrugsjord siden udflytningen af gårde fra landsbyerne i 1780. Dog har en mindre del været bebygget siden. Den store sten, de står ved, er den såkaldte dronningesten, der blev opsat i 1984 til minde om, at dronning Margrethe den 1. for over 600 år siden besøgte landsbyen. Foto: Arne Svendsen

Landsbybeboere kæmper imod byggeplaner

Slagelse - 21. januar 2020 kl. 06:53 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi vil gerne bevare landsbyen her, som den er. Vi vil ikke til at bo i et parcelhuskvarter. I stedet bør man da bygge i de lokalsamfund, hvor man kan have gavn af det i forhold til at bevare infrastruktur, dagligvarebutik og skole.

Det siger Steen Nielsen, Smedevej 19 i Næsby ved Stranden, der har været initiativtager til en underskriftsindsamling i den lille landsby, som 10 husstande har skrevet under på, mens to ikke har ønsketat være med.

Anledningen er et nyt forslag til lokalplan for byen. Forslag til Lokalplan 1213 er en bevarende lokalplan for den bevaringsværdige landsby, men planen lægger samtidig op til udstykning af tre selvstændige boligejendomme i midten af byen.

Bag byggeplanerne står Willy Jensen, indehaver af blandt andet Slagelse Kloakservice, der ejer gården ved byens gadekær og det stykke jord, som der planlægges at bygge på midt i byen.

Miljø-, plan- og landdistriktsudvalget besluttede tilbage i december 2018, at der skulle laves en bevarende lokalplan, der giver mulighed for udstykning af tre boliger. Det skete på baggrund af en ansøgning fra arkitekt Torben Wissing på vegne af bygherre Willy Jensen.

Anmodningen er i tråd med beslutning i det tidligere plan-, erhverv- og udviklingsudvalg den 3. december 2007. Her fremgår det, at udstykning af ejendommen forudsætter udarbejdelse af en bevarende lokalplan for landsbyen.

Af ansøgningen dengang fremgår, at der fra landsbyens beboere gennem mange år havde været et ønske om en bevarende lokalplan for landsbyen, som er særlig bevaringsværdig.

Ansøgningen kom dengang fra arkitekt Jan Simmelhag, der indtil sin død før jul sidste år boede i den gamle rytterskole på Smedevej 2 i byen. Han søgte på vegne af Willy Jensen om tilladelse til byggeri af tre boliger, kombineret med en bevarende lokalplan, som han selv ville lave.

Jan Simmelhag var i mange år formand for Bevaringsforeningen i Slagelse Kommune. Steen Nielsen gør dog opmærksom på, at hans enke har skrevet under på protesten til kommunen.

På det seneste møde i miljø, plan og landdistriktsudvalget blev det besluttet, at lokalplanen skal udsendes i høring.

Lokalplanen registrerer to af landsbyens eksisterende huse med høj bevaringsværdi, herunder den gamle Rytterskole (Smedevej 2) og den firelængede Ågård (Næsbyvej 24).

Planen stiller også krav til nye og eksisterende ejendommes udformning fremadrettet. Ligesom den sikrer større træer mod fældning og beskæring.

Udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) siger dog, at udvalget er opmærksom på de modtagne indsigelser fra beboerne.

I indsigelsen hedder det, at beboerne gerne ser den oprindelige landsbystruktur med en såkaldt forte (åbent område) i midten bevaret.

- Næsby ved Stranden har bevaret væsentlige træk af det bebyggelsesmønster, som blev fastlagt ved landsbyudskiftningen for cirka 200 år siden. Den er en typisk forte-landsby med bebyggelse liggende omkring en fælles åben ubebygget plads, en forte, i byens midte, skriver beboerne.

Det skal dog hertil siges, at en del af det omtalte område faktisk har været bebygget.

- Man kan stadig finde resterne af bygningerne, siger Willy Jensen.

Steen Nielsen, der er født i byen og bor i sit barndomshjem, fortæller da også, at den sidste beboer forlod dette hus for omkring 100 år siden, og at han har leget i ruinerne som barn.

Det ændrer dog ikke på, at beboerne ikke ønsker byggeri på området, der i dag er en tidligere juletræsplantage, hvor træerne efterhånden er nået op i 20 meters højde.

- Området har været dyrket som landbrugsjord, indtil det blev plantet til med juletræer. Indtil udflytningen i 1780 lå der gårde her, og det er ret specielt, at det meste af området ikke er blevet bebygget, siger Steen Nielsen.

- Vi må på det kraftigste tage afstand fra udstykning og bebyggelse af det sidste af forten, som fuldstændig vil ødelægge den oprindelige og stærkt fremhævede karakter af forte-landsby, skriver beboerne i brevet til kommunen.

De skriver videre, at den foreslåede udstykning med tre separate boliger kan opfattes som en blåstempling af udstykning af tilsvarende arealer i byen.

- Hvilket vil åbne op for yderligere bebyggelse, som alt i alt vil være en markant ændring af landsbyens særpræg, som vi derfor må tage klart afstand fra, hedder det i indsigelsen fra flertallet af landsbyens beboere.

Miljø, plan og landdistriktsudvalget anbefaler overfor byrådet, at der holdes borgermøde om planen 18. februar i tidsrummet mellem klokken 18.30 og 20.00.