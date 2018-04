Se billedserie Jørgen Klode har de seneste år holdt til her på hjørnet af Nygade og Nytorv, hvor ejendommens navn passer meget godt sammen med Nybolig Erhverv-navnet. Foto: Arne Svendsen

Landmandssøn fra Fyn blev Region Sjællands førende erhvervsmægler

Slagelse - 04. april 2018 kl. 06:40 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man synes, der mangler noget, må man jo prøve at lave det selv.

Lidt den situation stod Jørgen Klode i tilbage i 1997, hvor han startede som såkaldt franchisetager i Nybolig Erhverv-kæden.

- På det tidspunkt var det som om handel med erhvervsejendomme var noget, de almindelige mæglere lavede med »venstre lillefinger«. Det ville jeg gerne lave om på, fortæller Klode, der på det tidspunkt var afdelingsdirektør i BG Bank i Slagelse.

I den egenskab var han faktisk i gang med at hjælpe Nybolig Erhverv med at finde en franchisetager. Midt i den proces meddelte Nybolig Erhverv ham dog, at man havde fundet manden - og at det skulle være ham.

Og sådan gik det til, at landmandssønnen fra Fyn i efteråret 1997 startede som selvstændig efter omkring 25 år med ledende jobs indenfor kredit- og banksektoren.

Klode rykkede ind på førstesalen i ejendommen på hjørnet af Schweizerpladsen og Løvegade, hvor Sydbank i dag har opført ny bygning, sammen med sin eneste ansatte, Susanne Priess.

Hun er stadig ansat, men bestemt ikke som den eneste. I dag er der 23 i virksomheden, der i mellemtiden har skiftet navn til Nybolig Erhverv Jørgen Klode.

Udover Slagelse har firmaet kontorer i Roskilde og Næstved, og man sidder solidt på markedet for ejendomshandel i hele Region Sjælland.

- Vi sælger for cirka en milliard kroner om året, og har konstant omkring 500 salgs og lejeemner i vores arkiv, siger Jørgen Klode.

Jørgen Klode runder de 65 år her i april, og netop den fødselsdag er ret skelsættende.

- Da jeg lavede kontrakt med Nybolig Erhvervs i 1997, skrev jeg faktisk under på, at jeg ville stoppe som 65-årig. Det tænkte jeg ikke så meget over dengang, men nu er tiden altså inde, og sådan er det, selv om jeg føler mig som en, der godt kunne tage ti år til, siger Klode.

Sådan bliver det dog ikke. Allerede for to år siden afhændede han halvdelen af forretningen til sine to mangeårige medarbejdere, Henrik Nikolajsen og Kenneth Hansen, og 1. maj overtager de så det hele.

Generationsskiftet markeres med en reception onsdag 18. april kl. 13-16 i Slagelse Musikhus.