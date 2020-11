- Det er jo nærmest at gøre grin med folk, siger bestyrelsesformand i Gefion Jens Henrik Madsen.

Landmænd føler sig til grin i spildevands-sag

Bestyrelsesmedlem i Landboforeningen Gefion kalder det absurd, at landmænd skal beskytte grundvand, som bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien på RGS Nordic. Udvalgsformand Jørgen Grüner kalder det for en besynderlig form for logik.

Slagelse - 28. november 2020 kl. 11:43

Landmænd går nu også ind i sagen omkring RGS Nordic. I en udsendt meddelelse fra Landboforeningen Gefion kaldes det absurd, at landmænd i Skælskør-området kan se ind i en fremtid, hvor de ikke må bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen har vurderet, at grundvandet skal beskyttes ekstra. Grundvand som bliver brugt til at fortynde spildevand fra den norske olieindustri på virksomheden RGS Nordic.

