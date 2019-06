Se billedserie En glad og stolt formand for Sørby eSport, Mark Kristensen i et af de to nye »gamerooms«. I 2016 var eSport nærmest ukendt i Danmark, men i dag findes der over 100 foreninger, hvoraf mange kopierer Sørby-konceptet. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Landets største eSport-center indviet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landets største eSport-center indviet

Slagelse - 09. juni 2019 kl. 15:09 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse: Elsker du at spille computerspil mod andre, men er træt af at sidde alene på værelset derhjemme? Så er der nu helt nye og unikke muligheder i Slagelse.

Lørdag middag blev snoren klippet til Sørby eSports nye »hjemmebane«, som fremover kan findes på Harboe Arenas tribunebygning på første sal.

Omkring 300 flotte kvadratmeter har foreningen at gøre godt med, og selv om det langt fra er nok til at give plads til alle interesserede, så er det nok til at tilbyde de formentlig allerbedste rammer inden for eSport i hele landet.

Esport er et forholdsvis nyt fænomen, som blot betyder »elektronisk sport«. I bund og grund handler det om at konkurrere i computerspil på et højt og ofte professionelt niveau. Der konkurreres i mange forskellige spil, og af og til spilles der om store pengepræmier. Sporten er vokset markant de seneste år.

Lokalt startede eventyret i Sørbymagle for omkring fire år siden, hvor Sørby eSport blev en etableret del af Sørbymagle IF. Og netop koblingen til en veletableret idrætsforening satte for alvor gang i udviklingen, der har til formål at få »gamere« til at mødes fysisk og sammen dyrke deres passion.

Med det nyindviede klubhus i Slagelse kappes de fysiske bånd til Sørby, men betyder også, at der er blevet langt mere plads til spillerne.

- Vi har i dag over 350 medlemmer og omkring 500 på venteliste, fortæller foreningens formand, Mark Kristensen.

Via internettet er medlemmerne spredt ud over hele landet, så de nye faciliteter kommer primært de lokale spillere til gode.

Formand Mark Kristensen indledte med en tale, hvor han ikke mindst takkede de mange frivillige, sponsorer og hjælpere, der har været med til at gøre foreningen til det, den er i dag. En regulær forening med medlemskontingent, dedikeret bestyrelse og seriøse sponsorer, der også kan se potentialet i eSport, som også er begyndt at blive vist på TV.

På klubadressen på Harboe Arena er der plads til cirka 250 mennesker samtidig.

- Min drøm er, at vores 40 computere vil køre hver eneste dag fra klokken 8 til 22, siger formanden efter den officielle åbningstale og snoreklip.

Det var ellers meningen, at borgmester John Dyrby Paulsen skulle klippe snoren, men han måtte melde fra på grund af et bryllup.

Derfor klippede Mark selv snoren, og han har om nogen også trukket et stort læs det seneste år.

Nu glæder han sig til at kunne slappe lidt af og nyde de nye faciliteter. Han har dog ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene, for allerede til næste år forventer han, at Sørby eSport skal være vært ved Danmarks største eSports-foreningsfestival - lige her i Slagelse:

- Vi forventer mellem 4-500 deltagere, og vi kan jo ikke være her allesammen. Så vi har kig på flere hal-muligheder - ikke mindst Antvorskovhallen kunne være interessant, siger han.

Jo, eSport er i rivende udvikling og er på få år kommet langt. Ikke mindst på grund af koblingen til en »rigtig« idrætsforening.

- Vi bygger på tre grundlæggende værdier: Læring, respekt og fællesskab. Og selv om vi skal feste i dag, fortsætter vores arbejde med at få de unge ud af værelserne og ned i foreningen. Det har hele tiden været vores mission, og det kan vi nu tilbyde alle interesserede i Slagelse, slutter Mark Kristensen.