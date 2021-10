Lande til møde i Korsør om sygdom med dansk enegang

- I første omgang godkendte Medicinrådet kun behandlingen til helt små børn under to år Efter stort pres udvidede man til børn under seks år i 2018. I dag er der ca. 150 mennesker i Danmark, som ikke bliver tilbudt behandling, heraf ca 25 børn, siger Henrik Ib Jørgensen.

- Begrundelsen er pris i forhold til effekt. Det vil sige, at man synes, at effekten for dem over seks år er for lille til, at man vil betale for den. Men det synes man ikke i udlandet. Her vægter man også, at opbremsning af en fremadskridende sygdom er vigtig, siger Henrik Ib Jørgensen.