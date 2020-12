På grund af coronarestriktioner har en række forsamlingshuse i kommunen store økonomiske problemer. V-gruppeformand mener, at store værdier på landet kan reddes for små penge.

Landdistrikter slår corona-alarm: Forsamlingshusene er i økonomisk knibe

- Jeg har fået henvendelser fra flere forsamlingshuse, som blandt andet vil få det svært med at betale ejendomsskatter. De har jo nærmest ingen indtægter, fordi det ikke har været muligt at holde arrangementer. En situation, der kan fortsætte også i det nye år, siger Venstres gruppeformand, Knud Vincents, der på det seneste møde i kommunens økonomiudvalg henledte opmærksomheden på, at en række forsamlingshuse har væsentlige økonomiske udfordringer.

- Det er jo af stor betydning for landdistrikterne, at der er et forsamlingshus. Så skal vi have en kommune i balance, er det nødvendigt at støtte op om forsamlingshusene og de mange ildsjæle, der gør en indsats her. Det er relativt få penge, der skal til. Måske i størrelsesordenen 40.000-50.000 kroner pr. hus, siger Knud Vincents.