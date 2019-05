Bruger af kirkegården Elsebeth Olesen her med hunden Buster er glad for, at vandhanen får lov at blive, selv om provstiet har forlangt, at læskuret skal pilles ned. Det er sat op i 2017 uden provstiets vidende eller godkendelse.Foto: Helge Wedel

Læskur ved vandhane ulovligt op på kirkegård

Et læskur til knap 20.000 kroner bygget af sorte brædder og med skråt tag omkring en af de 14 vandhaner, som er tilgængelige for de besøgende på Korsør Kirkegård til brug for vanding af planter på gravsteder, skal pilles ned. Det fremgår af et referat fra et provstiudvalgsmøde, hvor det konstateres, at kirkegården har opsat læskuret i 2017 uden provstiudvalgets vidende eller godkendelse, ligesom de ansøgte 85.000 kroner til i alt fire læskure slet ikke er bevilget. Prisen på det opsatte læskur er anført til 19.307 kroner. Selv om skuret pilles ned bevares vandhanen. Provstiudvalget har givet Korsør Kirkegård besked på, at indkøbte materialer til de tre øvrige læskure sælges igen.

Korsør Kirkegård ønskede at sætte læskure ved vandposter op for 85.000 kroner, men fik nej af provstiudvalget. Alligevel er et ud af fire læskure sat op. Det skal nu pilles ned. Materialerne til de øvrige tre skal sælges.

